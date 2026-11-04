طلاب عامودا يحتجون للمطالبة بحقهم في التعليم باللغة الكردية

نظم طلاب وأولياء أمورهم، وقفة احتجاجية في ساحة الشهيد جهاد بمدينة عامودا، طالبوا خلالها بضمان حقهم في التعلم باللغة الكردية، ورفضوا تقليص حصص تدريسها.

طلاب عامودا يحتجون للمطالبة بحقهم في التعليم باللغة الكردية
طلاب عامودا يحتجون للمطالبة بحقهم في التعليم باللغة الكردية
طلاب عامودا يحتجون للمطالبة بحقهم في التعليم باللغة الكردية
خبر
الأربعاء 4 تشرين الثاني, 2026   13:52
قامشلو
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شهدت مدينة عامودا، اليوم، وقفة احتجاجية في ساحة الشهيد جهاد، بمشاركة عدد من الطلاب وأولياء أمورهم، للمطالبة بحقهم في التعلم باللغة الكردية، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على اللغة الأم وضمان حق الأجيال في تعلمها.

ورفع المشاركون خلال الوقفة لافتات عبّروا من خلالها عن تمسكهم بلغتهم الأم ورفضهم تقليص حصص تدريس اللغة الكردية من قبل وزارة التربية والتعليم في الحكومة الانتقالية السورية، مشيرين إلى أن عدد الحصص المخصصة لها لا يكفي لتعلمها بالشكل المطلوب، ومطالبين بدراسة المناهج باللغة الكردية.

وفي كلمة ألقاها خلال الوقفة، أكد مدرس الأدب الكردي بشير ملا نواف أن المطالبة باللغة الكردية تأتي نتيجة تضحيات كبيرة قُدّمت في سبيل الحفاظ عليها، مشدداً على ضرورة الاعتراف بها وإقرارها في الدستور السوري لغةً رسمية، بما يضمن حقوق المتحدثين بها والأجيال القادمة في التعلم بلغتهم الأم.

واختُتمت الوقفة بهتافات "لا حياة دون اللغة"، تأكيداً على التمسك باللغة الأم ومواصلة المطالبة بالحق في تعلمها.

(س م/ح)

ANHA

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