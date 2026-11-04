اللجنة الإعلامية للبرلمان في سوريا تناقش مع مؤسسات حكومية معايير قانون إعلام جديد

ناقشت اللجنة الإعلامية ضمن البرلمان في سوريا، مع ممثلين عن مؤسسات إعلامية حكومية بين إدارات إعلامية وأمنية وعسكرية، المعايير والتشريعات الناظمة للعمل الإعلامي، في إطار بحث احتياجات إعداد قانون إعلام جديد.

اللجنة الإعلامية للبرلمان في سوريا تناقش مع مؤسسات حكومية معايير قانون إعلام جديد
خبر
الأربعاء 4 تشرين الثاني, 2026   13:50
مركز الأخبار
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عقدت اللجنة الإعلامية للبرلمان في سوريا، برئاسة مؤيد قبلاوي، اليوم، اجتماعاً مع ممثلين عن عدد من المؤسسات والإدارات الحكومية، بما فيها الأمنية والعسكرية.

وضم الاجتماع إلى جانب اللجنة، إدارة الإعلام الحكومي في وزارة الإعلام، ومديري إدارات الإعلام والاتصال في وزارات الدفاع والخارجية والداخلية.

وناقشت وفق ما نشره موقع البرلمان "المعايير والتشريعات الناظمة للعمل الإعلامي، وعرضت اللجنة المعايير التي تعتمد عليها في بلورة احتياجات الإعلام في سن قانون الإعلام الجديد، وعدم التعارض بين صون الأمن القومي ومؤسسات الدولة ودور الإعلام الحكومي في تحقيق التجانس المطلوب وإرساء رؤى مشتركة للإعلام الوزاري".

(أم)

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