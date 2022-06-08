قال الموقع الرسمي لقوات سوريا الديمقراطية إن "وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لقوات سوريا الديمقراطية ألقت القبض على أحد مرتزقة تنظيم داعش الإرهابي مسؤول عن عمليات التجنيد واستقطاب الإرهابيين المحتملين، إضافة إلى القيام بأعمال استخباراتية".

وأكد الموقع أن العملية جرت "بناءً على معلومات استخباراتية تلقتها الوحدات أعقبتها سلسلة عمليات تعقب نوعية لنشاط الإرهابي المعتقل، حيث داهمت الوحدات منزل كان يختبأ فيه في مدينة الرقة وألقت القبض على الإرهابي وتفتيش المنزل، وتمت مصادرة عدد من وسائل الاتصال كان بحوزة الإرهابي".

الجدير بالذكر أن قوات سوريا الديمقراطية تستمر في حربها ضد مرتزقة داعش عبر العمليات التي تنفذها في مختلف مناطق شمال وشرق سوريا ضد خلاياه التي تهدد السلم والأمن العالميين.

(س ر)