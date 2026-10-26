لجنة مهجّري كري سبي تدين الاعتداءات على العائدين وتطالب بحماية أكثر من 100 عائلة

أعلنت لجنة مهجّري كري سبي، محاصرة أكثر من 100 عائلة كردية داخل مبنى مديرية المنطقة، وطالبت بتدخل عاجل لحمايتها والتحقيق في اعتداءات طالت مدنيين كرداً عائدين إلى منازلهم.

لجنة مهجّري كري سبي تدين الاعتداءات على العائدين وتطالب بحماية أكثر من 100 عائلة
خبر
الإثنين 26 تشرين الأول, 2026   16:46
مركز الأخبار
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أدانت لجنة مهجّري كري سبي عبر تصريح، الاعتداءات التي تعرّض لها المدنيون الكرد العائدون إلى منازلهم، وأكدت رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بسلامتهم وحقوقهم المشروعة في العودة إلى بيوتهم وأراضيهم.

وأوضحت اللجنة أنها تتابع وتنسّق مع الجهات المختصة من أجل تأمين عودة المهجّرين إلى منازلهم وأراضيهم، إلا أن هذه الجهود لم تُفضِ حتى الآن إلى نتائج ملموسة.

كما أكدت أن عودة الأهالي الذين تعرّضوا للاعتداءات جاءت بناءً على طلب مدير منطقة كري سبي، الأمر الذي يستوجب تحمّل المسؤوليات المترتبة على ذلك وضمان حماية المدنيين.

ولفتت اللجنة إلى وجود أكثر من 100 عائلة كردية محاصرة داخل مبنى مديرية منطقة كري سبي بينهم نساء وأطفال، وتطالب الجهات المعنية بالتدخل العاجل لحمايتهم وضمان سلامتهم، ومنع تعرّضهم لأي اعتداء أو أذى.

وشددت اللجنة على أن كل من يرغب في العودة إلى كري سبي ومنزله وأرضه، عليه مراجعة لجنة مهجّري كري سبي والتنسيق معها مسبقاً، بما يضمن تنظيم العودة ومتابعتها مع الجهات المعنية، والعمل على توفير الظروف الآمنة لحماية العائدين والحفاظ على سلامتهم وحقوقهم.

وطالبت اللجنة الجهات المختصة بفتح تحقيق جاد وشفاف في هذه الاعتداءات، ومحاسبة جميع المسؤولين عنها، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة المدنيين ومنع تكرار هذه الانتهاكات، وتأمين عودة المهجّرين إلى ديارهم بأمان وكرامة، وصون حقوقهم المشروعة في منازلهم وأراضيهم.

(ل م)

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