أجواء خريفية اليوم وتحذيرات من عواصف رعدية وأمطار غزيرة غداً في سوريا

تسود سوريا اليوم أجواء خريفية حارة نسبياً، مع فرص ضعيفة لهطول زخات رعدية في مناطق متفرقة، فيما حذّرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من اضطراب جوي يبدأ عصر الثلاثاء ويستمر حتى فجر السبت، ويترافق مع أمطار غزيرة وعواصف رعدية قوية واحتمال تساقط البَرَد وهبوب رياح هابطة شديدة.

أجواء خريفية اليوم وتحذيرات من عواصف رعدية وأمطار غزيرة غداً في سوريا
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الإثنين 26 تشرين الأول, 2026   09:48
مركز الأخبار
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توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس في سوريا، اليوم، خريفياً حاراً نسبياً، بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع فرصة ضعيفة لهطول زخات رعدية عشوائية من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية الشرقية والجنوبية والقلمون، فيما تسود أجواء سديمية في بعض المناطق الداخلية.

وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو درجتين إلى أربع درجات مئوية في أغلب المناطق، في حين تكون حول معدلاتها في المنطقة الساحلية.

وخلال الليل، يستمر الجو معتدلاً بشكل عام ومائلاً إلى البرودة في المرتفعات الجبلية، مع احتمال ضعيف لتشكّل الضباب في أجزاء من المنطقة الجنوبية والمرتفعات الساحلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وفي سياق متصل، حذّرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من تأثر البلاد باضطراب جوي يبدأ عصر الثلاثاء 27 تشرين الأول ويستمر حتى فجر السبت 31 تشرين الأول 2026، ويترافق مع هطولات مطرية غزيرة وعواصف رعدية قوية، مع احتمالية عالية لتساقط حبات البَرَد ونشوء رياح هابطة شديدة.

وبحسب الوزارة، يبدأ تأثير الاضطراب الجوي عصر الثلاثاء في مناطق البادية وأجزاء من جنوب البلاد، قبل أن تمتد الهطولات تدريجياً إلى أجزاء من المنطقة الوسطى وشمال غرب سوريا ومنطقة الجزيرة.

وتشتد الفعالية الجوية نهار الأربعاء لتشمل مناطق أوسع، مع تركز التأثير في مناطق الجزيرة والجنوب والبادية، تليها مناطق الوسط وشمال غرب البلاد، فيما تكون المناطق الساحلية الأقل تأثراً خلال هذه المرحلة.

واعتباراً من مساء الأربعاء وحتى فجر السبت، يتراجع تأثير الاضطراب في المناطق الجنوبية والوسطى والبادية، مقابل اشتداده بشكل ملحوظ في المناطق الساحلية والشمالية الغربية ومنطقة الجزيرة، حيث يُتوقع هطول أمطار رعدية غزيرة.

وأشارت الوزارة إلى احتمال تشكّل خلايا ركامية مصحوبة بعواصف رعدية قوية وتساقط البَرَد، إلى جانب رياح هابطة قد تثير الأتربة والغبار وتتسبب في عواصف غبارية محلية، موضحة أن شدة الهطولات وتوقيتها سيختلفان من منطقة إلى أخرى، وفق تحليل النماذج العددية.

ودعت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في الوزارة السكان إلى الابتعاد عن مجاري الأودية والمنخفضات أثناء الهطولات الغزيرة، وعدم المخاطرة بعبور المجاري المائية أو السير في الطرقات التي غمرتها المياه أو غطتها حبات البَرَد.

كما شددت على ضرورة تجنب الوقوف قرب المسطحات المائية والأماكن المرتفعة وأبراج الكهرباء والأشجار المنفردة خلال العواصف الرعدية، والامتناع عن التصوير أو استخدام الهواتف في الأماكن المفتوحة أثناء اشتدادها، إلى جانب فصل منظومات الطاقة الشمسية والأجهزة الإلكترونية الحساسة.

وفيما يتعلق بالتنقل، أوصت الوزارة بالتأكد من سلامة المركبات وكفاءة المكابح وماسحات الزجاج، وتخفيف السرعة والقيادة بحذر، خصوصاً عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق، مع تثبيت الخيام والأجسام القابلة للتطاير والابتعاد عن الأبنية والجدران المتصدعة عند اشتداد الرياح.

ودعت الوزارة أيضاً إلى تجنب الإبحار والسباحة مع بدء الاضطراب الجوي على الشريط الساحلي، وتنبيه الصيادين وأصحاب القوارب إلى احتمال تشكّل تنين البحر، فضلاً عن تجنب الخروج أثناء الأجواء المغبرّة وتخفيف السرعة بسبب تدني مستوى الرؤية الأفقية.

(أم)

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