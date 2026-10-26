تراجع أسعار النفط مع تجدد آمال التهدئة في الشرق الأوسط

تراجعت أسعار النفط بنحو دولارين للبرميل مع تجدد آمال التهدئة بين واشنطن وطهران، وسط استمرار الهجمات ومخاوف اضطراب الإمدادات في المنطقة.

تراجع أسعار النفط مع تجدد آمال التهدئة في الشرق الأوسط
العالم والشرق الأوسط
الإثنين 26 تشرين الأول, 2026   20:35
مركز الأخبار
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تراجعت أسعار النفط بنحو دولارين للبرميل، اليوم، مع تجدد الآمال بالتوصل إلى تهدئة بين الولايات المتحدة وإيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.03 دولار، أو 1.7%، إلى 114.70 دولاراً للبرميل، فيما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.60 دولار، أو 2.5%، إلى 100.71 دولاراً، بحلول الساعة 14:37 بتوقيت غرينتش.

وكان الخامان قد سجلا مكاسب في ختام تعاملات الجمعة، إذ ارتفع برنت بنحو 6% خلال الأسبوع، فيما صعد غرب تكساس الوسيط 2.3%.

وتأتي التحركات السعرية وسط جهود وساطة إقليمية لتخفيف التوتر، إذ تستعد السعودية لإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين بمشاركة تركيا وباكستان، فيما توجه وسطاء قطريون إلى طهران في إطار مساعٍ منسقة مع واشنطن.

(ع م)

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