غرسة ذكية لتنظيم سكر الدم وخفض الوزن لدى مرضى السكري

طور علماء سويسريون وفرنسيون غرسة قابلة للزرع داخل الجسم، تستخدم الطاقة الكهربائية لتحليل الغلوكوز الزائد في الدم، في تقنية أظهرت نتائج واعدة خلال تجارب على فئران مصابة بالسكري والسمنة.

غرسة ذكية لتنظيم سكر الدم وخفض الوزن لدى مرضى السكري
المجتمع والحياة
الأحد 25 تشرين الأول, 2026   11:32
مركز الأخبار
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ابتكر فريق من العلماء السويسريين والفرنسيين غرسة لاسلكية تراقب مستوى الغلوكوز في الدم وتساعد على خفضه، مع إمكانية المساهمة في إنقاص الوزن وتنظيم استقلاب الدهون، وفق ما نشرته مجلة "Science".

وأوضح الباحثون، بقيادة البروفيسور مارتن فوسينيغر من المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا، أن الغرسة تعتمد على مادة قادرة على استخدام الطاقة الكهربائية لتحليل الغلوكوز، بدلا من الاعتماد على إنتاج الأدوية الهرمونية أو إطلاقها داخل الجسم.

وتتكون المادة من جسيمات نانوية من الذهب مطلية بالبلاتين، ومرسبة على قاعدة من الغرافيت ومغطاة بطبقة بوليمرية واقية، ويرتبط هذا الهيكل بنظام حاسوبي يراقب مستوى الغلوكوز في مجرى الدم باستمرار.

وجاء تطوير هذه التقنية في إطار البحث عن بدائل لطرق العلاج التقليدية، التي تتطلب من مرضى بعض الأمراض المزمنة تناول الأنسولين وأدوية أخرى بانتظام، بسبب تحلل جزيئاتها داخل الجسم.

 كما يسعى الباحثون إلى تجاوز الصعوبات المرتبطة باستخدام مزارع الخلايا الحية لإنتاج المواد العلاجية، ولا سيما حمايتها من الجهاز المناعي وضمان حصولها على كمية كافية من الأكسجين.

وأظهرت التجارب التي أجريت على فئران مصابة بداء السكري من النوع الأول والسمنة أن مستوى السكر في الدم عاد إلى معدلاته الطبيعية بعد نحو ساعة من زرع الغرسة، بالتزامن مع تحول الجسم من استقلاب الغلوكوز إلى حرق الدهون.

وبحسب نتائج الدراسة، ساهمت هذه العملية في فقدان الوزن وتحسن استقلاب الدهون خلال 6 أسابيع من التجربة.

ويرى الباحثون أن هذه التقنية قد تفتح المجال أمام تطوير وسائل جديدة للتحكم بمستويات السكر في الدم لدى المصابين بداء السكري من النوع الثاني، إلا أن النتائج الحالية لا تزال في المرحلة التجريبية على الحيوانات، وتحتاج إلى مزيد من الدراسات لتقييم سلامتها وفعاليتها لدى البشر.

(م ع)

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