الدفاع الروسية تعلن السيطرة على بلدة في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على بلدة أوبشي في زابوروجيه الأوكرانية، وإسقاط صاروخين من طراز "ستورم شادو" و581 مسيّرة.

الدفاع الروسية تعلن السيطرة على بلدة في أوكرانيا
العالم والشرق الأوسط
الإثنين 26 تشرين الأول, 2026   18:29
مركز الأخبار
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، سيطرة قواتها على بلدة أوبشي في مقاطعة زابوروجيه جنوب شرقي أوكرانيا.

وأضافت الوزارة، في بيانها اليومي، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت قنبلتين جويتين موجهتين وصاروخين مجنحين من طراز "ستورم شادو"، إضافة إلى 581 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال 24 ساعة.

(ع م)

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