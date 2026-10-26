إلهام أحمد تطالب بوقف الاعتداءات على العائدين إلى كري سبي ومحاسبة المسؤولين عنها

أدانت السياسية إلهام أحمد الاعتداءات وحرق ممتلكات المهجرين العائدين إلى كري سبي، وحمّلت مدير المنطقة وقوات الأمن مسؤولية سلامتهم، وطالبت بوقف الاعتداءات فوراً ومحاسبة المسؤولين عنها.

إلهام أحمد تطالب بوقف الاعتداءات على العائدين إلى كري سبي ومحاسبة المسؤولين عنها
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الإثنين 26 تشرين الأول, 2026   17:55
مركز الأخبار
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أدانت السياسية إلهام أحمد، في تصريح لوكالتنا، الاعتداءات والتجاوزات وحرق الممتلكات التي تعرض لها أهالي مدينة كري سبي المهجرين العائدين إلى المدينة ضمن قوافل العودة. 

وعدّت أن هذه الممارسات الانتقامية تسعى إلى نشر الخوف وتهديد الاستقرار والسلم الأهلي.

وحمّلت إلهام أحمد مدير المنطقة وقوات الأمن الموجودة فيها المسؤولية الكاملة عن سلامة المدنيين العائدين وحماية ممتلكاتهم، وطالبت بالتحرك الفوري لوقف الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأكدت أن حق أبناء المدينة في العودة إلى ديارهم واستعادة أمنهم حق ثابت وغير قابل للتنازل، وشددت على استمرار دعم الأهالي في تمسّكهم بأرضهم وحقهم في العيش بكرامة.

(ل م)

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