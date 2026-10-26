كبير مستشاري رئاسة تركيا يغادر منصبه

أعلن كبير مستشاري رئاسة تركيا، استقالته من منصبه الذي شغله منذ عام 2016، في خطوة أثارت انتقادات داخل تركيا وتساؤلات بشأن ذلك.

كبير مستشاري رئاسة تركيا يغادر منصبه
العالم والشرق الأوسط
الإثنين 26 تشرين الأول, 2026   12:55
مركز الأخبار
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قدم كبير مستشاري الرئاسة التركية، أوكتاي سارال، اليوم، استقالته من منصبه الذي تولاه عام 2016.

وقال سارال في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الافتراضي "X"، إنه قدم استقالته من منصبه، والمناصب والألقاب زائلة، وإن الأهم هو التمسك بالقيم التي يؤمن بها الإنسان، مؤكداً أن قراره لا يعني التراجع عن قناعاته أو عن إرادته في خدمة الشعب التركي، وأنه سيواصل السير إلى جانب أردوغان بالإيمان والعزيمة نفسيهما.

وجاء الإعلان عقب تقارير إعلامية تركية أفادت بمغادرة سارال منصبه، إذ قال لصحفيين أتراك الأحد، إنه غادر منصبه بتوجيه من أردوغان، لكنه أشار في تصريحات أخرى إلى أنه لا يعرف السبب النهائي من ذلك التوجيه.

وفي وقت أثارت القضية ردود فعل في الأوساط السياسية التركية، لم يصدر حتى الآن إعلان رسمي من الجهات الرسمية التركية المعنية، كما لم تتضح بعد الخطوة التالية التي سيقوم بها سارال بعد مغادرته منصب المستشار الرئاسي.

(أم)

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