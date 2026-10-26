إلهام أحمد: الكرد في سوريا أثبتوا وجودهم

قالت السياسية الكردية إلهام أحمد إن الكرد في روج آفا وسوريا بلغوا مرحلة أثبتوا فيها وجودهم، مؤكدةً أن التضحيات التي قُدّمت لم تذهب سدى.

إلهام أحمد: الكرد في سوريا أثبتوا وجودهم
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الإثنين 26 تشرين الأول, 2026   16:39
مركز الأخبار
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قالت السياسية الكردية إلهام أحمد خلال ندوة أُقيمت اليوم، في قاعة رئاسة جامعة السليمانية بمدينة السليمانية في جنوب كردستان، لمناقشة التطورات الأخيرة في روج آفا: إن الكرد في السابق لم يُعترف بهم بوصفهم شعباً ضمن سوريا، بل تعرضوا للقمع وفُرضت عليهم قوانين جائرة، أما اليوم فقد وصلوا إلى مرحلة إثبات الوجود.

وتناولت إلهام أحمد واقع التعليم والتغيرات السياسية، مشددةً على رفض إقصاء الكرد عن المنظومة التعليمية أو حرمانهم من حقوقهم. وأشارت إلى أن اللغة الكردية حققت تقدماً في التغييرات الأخيرة على نظام التعليم، وينبغي أن يُعترف بها حقاً مشروعاً في الدستور.

وفي ما يتعلق بالاندماج، قالت إن قوات سوريا الديمقراطية تشارك بوصفها قوة رئيسية في منظومة الدولة، وإن تغييرات طرأت على الإدارة الذاتية. لكنها لفتت إلى أن مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار ما تزال ضعيفة، وأن الحكومة الانتقالية لا تتيح للمرأة أداء دورها الكامل والفاعل.

وأضافت أن تنظيم البلاد بما يضمن دوراً للكرد يتطلب تخصيص 20 في المئة من مقاعد البرلمان لممثلين عنهم، وإنشاء لجنة تحدد حقوق الكرد ودورهم لضمان نجاح عملية الاندماج. كما دعت إلى مواصلة العمل على قضايا المرأة، وإتاحة نظام تعليمي متكافئ للجميع.

واختُتمت الندوة بنقاش مفتوح، أجابت خلاله السياسية الكردية إلهام أحمد عن أسئلة الحضور.

(ف)

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