اجتماع رباعي بين إيران وباكستان وتركيا والسعودية في طهران

بدأ اجتماع رباعي في طهران بمشاركة إيران وباكستان وتركيا والسعودية لبحث الأمن والاستقرار الإقليمي.

اجتماع رباعي بين إيران وباكستان وتركيا والسعودية في طهران
العالم والشرق الأوسط
الإثنين 26 تشرين الأول, 2026   18:25
مركز الأخبار
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أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم، بدء اجتماع رباعي في العاصمة طهران، بمشاركة مسؤولين من إيران وباكستان وتركيا والسعودية، لبحث قضايا الأمن والاستقرار الإقليمي.

وتشمل محاور النقاش، وفق وكالة "تسنيم" الإيرانية، الأمن الإقليمي وتداعيات العمليات العسكرية، إلى جانب بحث سبل تقديم المساعدة للشعبين الفلسطيني واللبناني.

وفي السياق، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية مشاركة وزير الخارجية عباس عراقجي في اجتماع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مع ممثلي الشؤون الدفاعية والأمنية للدول الثلاث.

(ع م)

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