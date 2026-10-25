مؤتمر ستار يستذكر الشهيدة بيريتان في عدة مدن بالجزيرة 

مخطط وكالة أنباء هاوار 27-10-2026 مقتل عنصر في وزارة الدفاع في الغوطة الشرقية الجيش الأردني يعلن تنفيذ عملية جوية استهدفت مواقع في جنوب سوريا "المقاومة السياسية في سوريا بعد سقوط النظام البعثي" عنوان ندوة في قامشلو السعودية تعلن اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيّرة أهالي الجزيرة يدينون الاعتداءات على المهجّرين العائدين إلى كري سبي وصول أكثر من 100 عائلة كردية إلى كوباني بعد إجلائها من كري سبي تراجع أسعار النفط مع تجدد آمال التهدئة في الشرق الأوسط إجلاء أكثر من 100 عائلة كردية كانت محاصرة في كري سبي الدفاع الروسية تعلن السيطرة على بلدة في أوكرانيا اجتماع رباعي بين إيران وباكستان وتركيا والسعودية في طهران إصابة ثلاثة أطفال في انفجار لغم بريف زركان انفجار سيارة على طريق دمشق–حمص PYD يدين الاعتداءات على العائدين إلى كري سبي ويطالب بحمايتهم