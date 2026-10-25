مؤتمر ستار يستذكر الشهيدة بيريتان في عدة مدن بالجزيرة 

استذكر مؤتمر ستار، الشهيدة بيريتان، في الذكرى السنوية الـ 34 لاستشهادها، عبر سلسلة فعاليات تناولت مسيرتها النضالية وموقفها الرافض للاستسلام، فيما أكدت الكلمات التي ألقيت خلال مراسم الاستذكار أهمية مواصلة النهج الذي جسدته الشهيدة بيريتان والحفاظ على قيم الشهداء.

مؤتمر ستار يستذكر الشهيدة بيريتان في عدة مدن بالجزيرة 
مؤتمر ستار يستذكر الشهيدة بيريتان في عدة مدن بالجزيرة 
مؤتمر ستار يستذكر الشهيدة بيريتان في عدة مدن بالجزيرة 
مؤتمر ستار يستذكر الشهيدة بيريتان في عدة مدن بالجزيرة 
مؤتمر ستار يستذكر الشهيدة بيريتان في عدة مدن بالجزيرة 
مؤتمر ستار يستذكر الشهيدة بيريتان في عدة مدن بالجزيرة 
مؤتمر ستار يستذكر الشهيدة بيريتان في عدة مدن بالجزيرة 
مؤتمر ستار يستذكر الشهيدة بيريتان في عدة مدن بالجزيرة 
مؤتمر ستار يستذكر الشهيدة بيريتان في عدة مدن بالجزيرة 
مؤتمر ستار يستذكر الشهيدة بيريتان في عدة مدن بالجزيرة 
مؤتمر ستار يستذكر الشهيدة بيريتان في عدة مدن بالجزيرة 
مؤتمر ستار يستذكر الشهيدة بيريتان في عدة مدن بالجزيرة 
مؤتمر ستار يستذكر الشهيدة بيريتان في عدة مدن بالجزيرة 
مؤتمر ستار يستذكر الشهيدة بيريتان في عدة مدن بالجزيرة 
مؤتمر ستار يستذكر الشهيدة بيريتان في عدة مدن بالجزيرة 
مؤتمر ستار يستذكر الشهيدة بيريتان في عدة مدن بالجزيرة 
مؤتمر ستار يستذكر الشهيدة بيريتان في عدة مدن بالجزيرة 
مؤتمر ستار يستذكر الشهيدة بيريتان في عدة مدن بالجزيرة 
مؤتمر ستار يستذكر الشهيدة بيريتان في عدة مدن بالجزيرة 
مؤتمر ستار يستذكر الشهيدة بيريتان في عدة مدن بالجزيرة 
مؤتمر ستار يستذكر الشهيدة بيريتان في عدة مدن بالجزيرة 
مؤتمر ستار يستذكر الشهيدة بيريتان في عدة مدن بالجزيرة 
مؤتمر ستار يستذكر الشهيدة بيريتان في عدة مدن بالجزيرة 
مؤتمر ستار يستذكر الشهيدة بيريتان في عدة مدن بالجزيرة 
مؤتمر ستار يستذكر الشهيدة بيريتان في عدة مدن بالجزيرة 
مؤتمر ستار يستذكر الشهيدة بيريتان في عدة مدن بالجزيرة 
مؤتمر ستار يستذكر الشهيدة بيريتان في عدة مدن بالجزيرة 
مؤتمر ستار يستذكر الشهيدة بيريتان في عدة مدن بالجزيرة 
مؤتمر ستار يستذكر الشهيدة بيريتان في عدة مدن بالجزيرة 
مؤتمر ستار يستذكر الشهيدة بيريتان في عدة مدن بالجزيرة 
مؤتمر ستار يستذكر الشهيدة بيريتان في عدة مدن بالجزيرة 
مؤتمر ستار يستذكر الشهيدة بيريتان في عدة مدن بالجزيرة 
مؤتمر ستار يستذكر الشهيدة بيريتان في عدة مدن بالجزيرة 
مؤتمر ستار يستذكر الشهيدة بيريتان في عدة مدن بالجزيرة 
مؤتمر ستار يستذكر الشهيدة بيريتان في عدة مدن بالجزيرة 
مؤتمر ستار يستذكر الشهيدة بيريتان في عدة مدن بالجزيرة 
مؤتمر ستار يستذكر الشهيدة بيريتان في عدة مدن بالجزيرة 
مؤتمر ستار يستذكر الشهيدة بيريتان في عدة مدن بالجزيرة 
مؤتمر ستار يستذكر الشهيدة بيريتان في عدة مدن بالجزيرة 
مؤتمر ستار يستذكر الشهيدة بيريتان في عدة مدن بالجزيرة 
مؤتمر ستار يستذكر الشهيدة بيريتان في عدة مدن بالجزيرة 
مؤتمر ستار يستذكر الشهيدة بيريتان في عدة مدن بالجزيرة 
مؤتمر ستار يستذكر الشهيدة بيريتان في عدة مدن بالجزيرة 
مؤتمر ستار يستذكر الشهيدة بيريتان في عدة مدن بالجزيرة 
مؤتمر ستار يستذكر الشهيدة بيريتان في عدة مدن بالجزيرة 
مؤتمر ستار يستذكر الشهيدة بيريتان في عدة مدن بالجزيرة 
المرأة
الأحد 25 تشرين الأول, 2026   13:21
مركز الأخبار
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نظم مؤتمر ستار، في مدن قامشلو وجل آغا وكركي لكي وتربه سبيه والدرباسية وتل تمر بمنطقة الجزيرة، اليوم، مراسم استذكار للشهيدة بيريتان (كلناز قره تاش) في الذكرى السنوية الـ 34 لاستشهادها.

مدينة قامشلو

وفي مدينة قامشلو، أقيمت فعالية الاستذكار في ساحة مركز مؤتمر ستار في حي العنترية، بحضور الأهالي وأسر الشهداء في المدينة.

وبدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، قبل أن تتحدث كلستان عفرين باسم مؤتمر ستار، مستذكرة نضال الشهيدة بيريتان وتضحياتها في سبيل حرية المرأة والمجتمع.

وقالت كلستان عفرين إن الشهيدة بيريتان قاومت، وبمقاومتها أصبحت رمزاً للمقاومة والحرية، وذكرت أن شخصيتها جسدت الفكر الحر، وأن المرأة الكردية تواصل اليوم مسيرتها على النهج ذاته وخط الحرية ذاته.

وأضافت أن استذكار الشهيدة بيريتان يعني استذكار كل من يتمسك بالحرية والنضال ويواجه الذهنية السلطوية، مؤكدة أن إرادتها تمثل إرادة المرأة الكردية الحرة.

وتخللت الفعالية عرض سينفزيون تناول نضال الشهيدة بيريتان ومسيرة المرأة وكفاحها في جبال كردستان، إلى جانب تقديم أغانٍ تناولت الشهيدة.

مدينة جل آغا

وفي مدينة جل آغا، نظم مؤتمر ستار مراسم استذكار في صالة مقهى "ديار" بحي الرصافة، بحضور عضوات الحركات النسائية والمرأة الشابة، وأعضاء وعضوات المؤسسات المدنية في المدينة.

وزُينت الصالة بصور الشهيدة بيريتان وصور القائد عبد الله أوجلان وأعلام مؤتمر ستار، إلى جانب الشموع وأطباق الحلوى، التي أوصت الشهيدة بيريتان باستذكارها بها لكونها كانت تحبها.

وبدأت مراسم الاستذكار بإيقاد عوائل الشهداء للشموع، ثم تحدثت عضوة لجنة التدريب في مؤتمر ستار، نزهة سيف الدين، عن أهمية استذكار شخصية الشهيدة بيريتان، مشيرة إلى أن استذكارها يأتي في إطار استذكار شهداء الحرية.

وتناولت نزهة سيف الدين محطات من حياة الشهيدة بيريتان الاجتماعية والنضالية، وصولاً إلى عمليتها الفدائية، مشيرة إلى أنها، رغم صغر سنها وقلة خبرتها آنذاك، امتلكت رؤية واضحة، وأن هدفها كان تنظيم المرأة وتمكينها من أداء دورها في المقاومة والنضال.

وأكدت أن الشهيدة بيريتان، من خلال مقاومتها حتى الرصاصة الأخيرة ورفضها الاستسلام، اختارت طريق الفداء في سبيل الحرية، معتبرة أن موقفها شكّل مساراً جديداً لحرية المرأة ونضال الشعب الكردي. كما أشارت إلى أن مقاومتها أسهمت في كسر حاجز الخوف وتعزيز روح المقاومة والتضحية.

ودعت نزهة سيف الدين إلى الحفاظ على إرث الشهداء من خلال الوحدة والتكاتف، وحماية المكتسبات التي تحققت بفضل تضحياتهم.

واختُتمت المراسم بتقديم الحلوى وترديد شعارات "الشهداء خالدون" و "المرأة، الحياة، الحرية".

مدينة كركي لكي

وفي مدينة كركي لكي، نظم مؤتمر ستار اجتماعاً في قاعة نقابة العمال ببلدة رميلان، وبحضور أعضاء وعضوات المؤسسات والأهالي.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، أعقبتها كلمة ألقتها الإدارية في مدينة كركي لكي، أفين محمد، تناولت فيها مسيرة الشهيدة بيريتان ومقاومتها وتمسكها بفكرها ومبادئها ورفضها للاستسلام.

وأكدت أفين محمد أهمية استذكار الشهداء والتمسك بفكرهم ونهجهم، مشيرة إلى أن الوفاء لتضحياتهم لا يقتصر على إحياء ذكراهم، وإنما يتجسد في مواصلة الطريق الذي ساروا عليه والحفاظ على المبادئ التي ناضلوا من أجلها.

كما تناولت في حديثها فكر القائد عبد الله أوجلان ودوره في مسيرة النضال، مؤكدة أهمية التمسك بالفكر والفلسفة اللذين يشكلان أساساً لمواصلة النضال.

وأشارت إلى أن الشهيدة بيريتان جسدت بموقفها قوة الإرادة والتمسك بالقضية، وأن تضحيات الشهيدات ستبقى حاضرة في ذاكرة الأجيال.

وفي الختام تم عرض سينفزيون تناول محطات من حياة الشهيدة بيريتان ومسيرتها النضالية حتى استشهادها.

مدينة تربه سبيه

أما في مدينة تربه سبيه، فعقد مؤتمر ستار اجتماعاً في قاعة حزب الاتحاد الديمقراطي في المدينة، بمشاركة عضوات وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني والأهالي.

وخلال الاجتماع، قرأت الإدارية في مؤتمر ستار، شامة محمود، الرسالة التي كتبتها الشهيدة بيريتان قبل استشهادها، مؤكدة أن الشهيدة بيريتان تمثل جميع النساء، وأن المشاركات سيواصلن النضال من أجل حماية قيم الشهداء.

واختُتمت الفعالية بعرض سينفزيون تناول حياة الشهيدة بيريتان ومسيرتها، إلى جانب توزيع الحلوى التزاماً بوصيتها.

مدينة الدرباسية

كما أحيا مؤتمر ستار الذكرى السنوية الرابعة والثلاثين لاستشهاد القيادية بيريتان، عبر تنظيم اجتماع، سلّط الضوء على مسيرتها النضالية ومقاومتها للذهنية السلطوية، بمشاركة واسعة من أهالي مدينة الدرباسية وأعضاء وعضوات المؤسسات المدنية والمجالس والأحزاب السياسية والتنظيمات النسائية.

واحتضنت قاعة مركز الثقافة والفن الاجتماع، واستُهل بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء. وألقت إدارية مؤتمر ستار، فاطمة كلش، كلمة استعرضت فيها حياة الشهيدة بيريتان ومسيرتها منذ انضمامها إلى حركة حرية كردستان عام 1991. وأشارت فاطمة إلى أن الشهيدة جسّدت بإرادتها القوية وموقفها الثابت نموذجاً للمرأة المناضلة التي تمسكت بمبادئها وواصلت كفاحها من أجل الحرية.

مدينة تل تمر

وفي السياق ذاته، شهدت مدينة تل تمر اجتماعاً مماثلاً عُقد في قاعة مجلس عوائل الشهداء، بدأ بالوقوف دقيقة صمت تكريماً للشهداء. وتحدثت خلاله الإدارية في مؤتمر ستار، جيان تل تمر، مؤكدةً أن الوفاء لتضحيات الشهداء يتجسد في التمسك بأهدافهم يومياً وليس فقط في المناسبات السنوية. وركزت الكلمة على شخصية الشهيدة بيريتان التي رفضت الاستسلام والممارسات التي تنتقص من إرادة المرأة وحقوقها، وخاضت نضالاً صارماً ضد الذهنية السلطوية والتمييز.

الحسكة

في مدينة الحسكة، نظم مؤتمر ستار، فعالية استذكارية، استحضاراً لإرثها النضالي الذي شكّل نقطة تحول تاريخية في مسيرة بناء جيش المرأة الحرة.

وأقيمت الفعالية في أكاديمية الشهيدة بروين الواقعة قرب دوار مرشو، بحضور أعضاء وعضوات المؤسسات المدنية، التنظيمات النسائية، ومجلس عوائل الشهداء. بدأت بدقيقة صمت، تلاها إيقاد الشموع من قبل أمهات الشهداء.

وألقت الناطقة باسم مؤتمر ستار، ناهد سليمان، كلمة الافتتاحية مؤكدةً أن الشهيدة بيريتان جسدت روح المرأة الحرة وناضلت حتى رمقها الأخير، مجددةً العهد بمواصلة السير على خطى شهداء الحرية لبناء مجتمع حر ونيل كل امرأة لحريتها.

وشدد المشاركون في الفعالية على أن عملية استشهاد بيريتان كانت الشرارة الأساسية وراء اتخاذ القرار التاريخي ببناء جيش خاص بالمرأة وتنظيم صفوفها عسكرياً وسياسياً بشكل مستقل.

زركان

وفي سياق متصل، عقد مؤتمر ستار اجتماعاً استذكارياً في قاعة مجلس مدينة زركان، بحضور العشرات من أعضاء وعضوات المؤسسات المدنية والعسكرية، التنظيمات النسائية، والكومينات، والمجالس. بدأ بدقيقة صمت، ثم تحدث الحضور عن تضحيات الشهيدة ونضالها الصارم ضد العقليات التقليدية التي كانت ترى المرأة غير مؤهلة للقتال، وإصرارها على تواجد النساء في الصفوف الأمامية. كما تخلل الاجتماع قراءة رسالة الشهيدة بيريتان.

واختتمت الفعاليات في مدينتي الحسكة وزركان بعرض سنفزيون يسلط الضوء على حياة ومسيرة الشهيدة التي يحيي أهالي المنطقة ذكراها سنوياً في 25 تشرين الأول كرمز للتضحية ورفض الاستسلام والخيانة.

الشهيدة بيريتان في سطور

والشهيدة بريتان، اسمها الحقيقي كلناز قره تاش، وُلدت عام 1971 في قرية سولهان التابعة لجولك في شمال كردستان، وتنحدر من ديرسم، ودرست الأدب الإنكليزي في جامعة إسطنبول قبل أن تنضم إلى صفوف حركة حرية كردستان عام 1991.

وفي 25 تشرين الأول 1992، حوصرت خلال اشتباكات في منطقة خاكورك، فأمرت المجموعة التي كانت تقودها بالانسحاب، وبقيت تغطي انسحابهم حتى نفاد ذخيرتها.

ومع اقتراب المسلحين منها ورفضها الاستسلام، كسرت بندقيتها وألقت بنفسها من قمة الجبل، رافضة الوقوع في الأسر.

وتحول استشهادها إلى رمز لدى النساء وارتبط اسمها بمقاومة الخيانة والتأكيد على دور المرأة في النضال.

(كروب/ح)

ANHA

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