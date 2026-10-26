مقتل عنصر في وزارة الدفاع في الغوطة الشرقية

قُتل عنصر في وزارة الدفاع السورية بإطلاق ثلاث طلقات نارية على طريق المنصورة – الكفرين بالغوطة الشرقية، وفرّ المهاجمون دون معرفة هويتهم ودوافعهم.

مقتل عنصر في وزارة الدفاع في الغوطة الشرقية
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الإثنين 26 تشرين الأول, 2026   23:04
مركز الأخبار
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قُتل عنصر في وزارة الدفاع السورية، اليوم، يبلغ من العمر 24 عاماً وينحدر من بلدة الكفرين، إثر تعرضه لإطلاق نار على طريق المنصورة – الكفرين في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، أطلق مسلحون ملثمون يستقلون دراجة نارية ثلاث طلقات نارية على العنصر، ما أدى إلى مقتله، قبل أن يفروا من المكان.

(ع م)

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