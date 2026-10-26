الاعتداء على مجموعة من مهجّري كري سبي أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم

تعرّضت مجموعة من مهجّري كري سبي للاعتداء وتحطيم سياراتهم أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم.

الاعتداء على مجموعة من مهجّري كري سبي أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم
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الإثنين 26 تشرين الأول, 2026   14:21
مركز الأخبار
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تعرّضت مجموعة من مهجّري كري سبي للاعتداء لدى وصولهم إلى المدينة، أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم التي هُجّروا منها، وذلك دون التنسيق مع لجنة مهجّري كري سبي.

ووفق معلومات حصلت عليها وكالتنا، توجّهت المجموعة إلى مديرية منطقة كري سبي بهدف العودة إلى منازلهم بناءً على دعوة المديرية، إلا أنهم تعرّضوا للاعتداء، فيما أقدم المعتدون على تحطيم سياراتهم.

(أ ب)


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