مخطط وكالة أنباء هاوار 27-10-2026

مخطط وكالة أنباء هاوار 27-10-2026
مخطط
الثلاثاء 27 تشرين الأول, 2026   02:00
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لم يتمكن مزارعو ريف كوباني حتى الآن، من زراعة أراضيهم بسبب الارتفاع في أسعار المازوت وتأخر توزيع مخصصاتهم الزراعية، وطالب المزارعون الجهات المعنية بخفض تكاليف الإنتاج مع بدء موسم الزراعة وتقديم الدعم للقطاع الزراعي. (مرفق بالصور والفيديو).

- تحولت التحركات الإسرائيلية في الجنوب السوري، إلى توسع عسكري شمل رصد إقامة 9 قواعد و7 مواقع عسكرية، وتنفيذ أكثر من 3360 عملية برية واعتقال 310 أشخاص، وسط سيطرة مباشرة على نحو 400 كيلومتر مربع وتوثيق مقتل 69 شخصاً، في عهد سوريا الجديدة.

- من خيمة احتضنتهما سنوات طويلة في مخيم نوروز، إلى خيمة أخرى ستنصب فوق أرضهما في قريتهما بسري كانيه، تحمل مهجرتان معهما أوجاع سبع سنوات من التهجير، وأملاً بالعودة إلى الديار، رغم أن الطريق إلى الاستقرار لا يزال محفوفاً بالصعوبات. (مرفق بالصور والفيديو).

- تتواصل أعمال الصيانة في محطة مياه علوك بمدينة سري كانيه، وتشمل إصلاح الأعطال والتسربات في خط الجر الرئيسي واستبدال عدد من الصمامات في محطة الحمة، بهدف تحسين كفاءة ضخ المياه والحد من هدرها، بالتزامن مع توقف مؤقت للضخ لمدة خمسة أيام. (مرفق بالصور والفيديو).

- يقام في مدينة الحسكة اجتماع حول اللغة الكردية وضرورة دسترتها في سوريا، وذلك في قاعة مكتب حزب الاتحاد الديمقراطي بحي كبابة، الساعة 10:00.

- تدلي المبادرات الشعبية في مدن قامشلو وتربه سبيه وجل آغا، ببيانات إلى الرأي العام تنديداً بالاعتداء على العائلات الكردية في مدينة كري سبي، الساعة 11:00. (مرفق بالصور والفيديو).

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