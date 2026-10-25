"أكتوبر الوردي" في تربه سبيه والحسكة.. التوعية بسرطان الثدي يبدأ بالفحص المبكر

تزامناً مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، نظّمت فعاليتين توعويتين في مدينتي تربه سبيه والحسكة تناولتا مخاطر المرض وسبل الوقاية منه، مع التشديد على أهمية الفحص الذاتي والكشف المبكر في رفع فرص الشفاء وتخفيف الأعباء الصحية والنفسية عن المصابات وعائلاتهن.

"أكتوبر الوردي" في تربه سبيه والحسكة.. التوعية بسرطان الثدي يبدأ بالفحص المبكر
"أكتوبر الوردي" في تربه سبيه والحسكة.. التوعية بسرطان الثدي يبدأ بالفحص المبكر
"أكتوبر الوردي" في تربه سبيه والحسكة.. التوعية بسرطان الثدي يبدأ بالفحص المبكر
"أكتوبر الوردي" في تربه سبيه والحسكة.. التوعية بسرطان الثدي يبدأ بالفحص المبكر
"أكتوبر الوردي" في تربه سبيه والحسكة.. التوعية بسرطان الثدي يبدأ بالفحص المبكر
"أكتوبر الوردي" في تربه سبيه والحسكة.. التوعية بسرطان الثدي يبدأ بالفحص المبكر
"أكتوبر الوردي" في تربه سبيه والحسكة.. التوعية بسرطان الثدي يبدأ بالفحص المبكر
"أكتوبر الوردي" في تربه سبيه والحسكة.. التوعية بسرطان الثدي يبدأ بالفحص المبكر
"أكتوبر الوردي" في تربه سبيه والحسكة.. التوعية بسرطان الثدي يبدأ بالفحص المبكر
"أكتوبر الوردي" في تربه سبيه والحسكة.. التوعية بسرطان الثدي يبدأ بالفحص المبكر
"أكتوبر الوردي" في تربه سبيه والحسكة.. التوعية بسرطان الثدي يبدأ بالفحص المبكر
"أكتوبر الوردي" في تربه سبيه والحسكة.. التوعية بسرطان الثدي يبدأ بالفحص المبكر
"أكتوبر الوردي" في تربه سبيه والحسكة.. التوعية بسرطان الثدي يبدأ بالفحص المبكر
"أكتوبر الوردي" في تربه سبيه والحسكة.. التوعية بسرطان الثدي يبدأ بالفحص المبكر
"أكتوبر الوردي" في تربه سبيه والحسكة.. التوعية بسرطان الثدي يبدأ بالفحص المبكر
"أكتوبر الوردي" في تربه سبيه والحسكة.. التوعية بسرطان الثدي يبدأ بالفحص المبكر
"أكتوبر الوردي" في تربه سبيه والحسكة.. التوعية بسرطان الثدي يبدأ بالفحص المبكر
"أكتوبر الوردي" في تربه سبيه والحسكة.. التوعية بسرطان الثدي يبدأ بالفحص المبكر
"أكتوبر الوردي" في تربه سبيه والحسكة.. التوعية بسرطان الثدي يبدأ بالفحص المبكر
المرأة
الأحد 25 تشرين الأول, 2026   13:28
قامشلو
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نظّم مستوصف مدينة تربه سبيه بالتنسيق مع لجنة الصحة في منطقة قامشلو، اليوم، محاضرة توعوية موسعة مخصصة للنساء، سلطت الضوء على خطورة سرطان الثدي، وذلك بالتزامن مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بالمرض (أكتوبر الوردي).

وشارك في المحاضرة التي أقيمت في قاعة المستوصف، وفد من لجنة الصحة في منطقة قامشلو، إلى جانب العشرات من نساء المدينة وعضوات المؤسسات المهتمة بشؤون المرأة والمجتمع.

واستُهلت المحاضرة بكلمة ألقتها الممرضة هند عثمان، والتي ركّزت فيها على التعريف بمرض سرطان الثدي وطبيعة نمو الخلايا غير الطبيعية في الجسم. 

كما تناولت بشكل مفصل أبرز طرق الوقاية والحد من نسب الإصابة، مشددةً على ضرورة اتباع نمط حياة صحي، وممارسة الرياضة، والابتعاد عن العوامل المسببة للمرض، إلى جانب أهمية إجراء الفحص الذاتي الدوري في المنزل كخطوة وقائية أولية لكل امرأة.

من جهتها، تحدثت الممرضة في مستوصف إليزابيث شرو، عن الأبعاد الطبية والنفسية للمرض، مرسلةً رسالة تشجيعية لكافة النساء حول أهمية ومحورية العلاج المبكر.

وأشارت إلى أن اكتشاف المرض في مراحله الأولى يرفع من نسب الشفاء بشكل كبير جداً، ويسهم في تيسير مراحل العلاج الطبي وتخفيف أعبائه النفسية والجسدية على المريض وعائلته.

واختتمت الفعالية بفتح باب النقاش والإجابة على استفسارات النساء الحاضرات من قبل المحاضِرات ووفد الصحة القادم من قامشلو، وسط التأكيد على استمرار تكثيف هذه الحملات والجلسات الصحية الجوالة للوصول إلى أكبر قدر ممكن من النساء في القرى والبلدات التابعة للمنطقة.

وعلى هامش الاجتماع، تحدثت الادارية في لجنة الصحة بمنطقة قامشلو، الدكتورة إلهام شكر، لوكالتنا عن أهمية التوعية بهذا المرض من خلال متابعة تنظيم المحاضرات ونشرها على وسائل الإعلام والتعاون بين جميع فئات المجتمع للحد من هذا المرض.

في سياق متصل، نظمت المؤسسة الاجتماعية الثقافية الأرمنية بالتعاون مع مديرية الصحة في الحسكة، محاضرة توعوية تفاعلية أقيمت في قاعة الاجتماعات التابعة للمؤسسة، استهدفت النساء العاملات فيها، ألقتها الطبيبة النسائية بياز حسن شيخموس. وهدفت المحاضرة إلى رفع مستوى الوعي الصحي بأهمية الكشف المبكر وإجراء الفحوصات الدورية.

واستعرضت الدكتورة بياز خلال المحاضرة المحاور الطبية الأساسية التالية: أعراض الإصابة: تشمل وجود كتلة في الثدي، انتفاخ تحت الإبط، ألم مستمر في الثدي أو الحلمة، إفرازات غير طبيعية، تغير في شكل وحجم الحلمات أو دخولها للداخل، بالإضافة إلى انتفاخ أو احمرار جلد الثدي. عوامل الخطر: أبرزها التقدم في السن (بعد الأربعين)، العوامل الوراثية والتاريخ العائلي للمرض، والسن المبكر أو المتأخر للحيض. آليات الفحص المبكر: ركزت على الفحص الذاتي الشهري، والفحص السريري السنوي لدى الطبيب، وإجراء التصوير الشعاعي (الماموغراف) بعد سن الأربعين. سبل الوقاية: اتباع نظام غذائي متوازن، الحفاظ على وزن صحي، تجنب التدخين، وممارسة الرياضة لمدة لا تقل عن 125 دقيقة أسبوعياً.

واختتمت المحاضرة بفتح باب النقاش والإجابة على استفسارات وأسئلة النساء المشاركات حول طرق الوقاية والمتابعة الطبية.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار حملة موسعة تزامناً مع شهر أكتوبر الوردي، تركز على أهمية الفحص المبكر وطرق الوقاية من سرطان الثدي بمشاركة نسائية وطبية واسعة.

وبدأت هذه الفعاليات بإطلاق مديرية الصحة في محافظة الحسكة حملتها السنوية تحت شعار "فحص أبكر.. أمل أكبر"، وذلك خلال احتفالية أقيمت في قاعة المديرية بمدينة الحسكة، بحضور مدير الصحة الدكتور خالد الخالد ونخبة من الأطباء والكوادر الصحية في المحافظة.

(ر ر – ب ح/ح)

ANHA

الحسكة

تربه سبيه


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