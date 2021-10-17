​​​​​​​تحالف منظمات المجتمع المدني يعقد مؤتمره التأسيسي في قامشلو

وشارك في المؤتمر التأسيسي الذي سيستمر على مدى يومين، ممثلون عن 200 منظمة للمجتمع المدني العاملة في مناطق شمال وشرق سوريا.

ويهدف المؤتمر إلى تحقيق تأسيس تحالف منظمات المجتمع المدني في شمال وشرق سوريا، وإفراز الوثائق التأسيسية وتشكيل الهيئات واللجان عبر الانتخابات والتصويت المباشر.

وبدأت الجلسة الأولى للمؤتمر بكلمة مدير المركز السوري للحوار والدراسات ناصر حاج منصور الذي رحب بالمكاتب والمنظمات والممثليات الخارجية للمنظمات في المؤتمر.

وأشار حاج منصور بأن خطو هذه الخطوة تعد تطوراً ضمن الظروف المعقدة في تاريخ سوريا "اليوم نخطو خطوة هامة باتجاه بناء مشروع مدني مجتمعي نأمل ان يكون دفعة حقيقية في هذه المرحلة المعقدة جداً من تاريخ سوريا، والمرحلة الحساسة جداً في مناطق شمال وشرق سوريا".

ولفت حاج منصور إلى تعمق الأزمة السورية بسبب التدخلات الدولية في البلد الذي أنهكته الحرب منذ أكثر من عقد من الزمن، وقال "الأزمة السورية تتعقد ولا حلول في الأفق حتى الآن، يزداد الاختلاف نتيجة الصمت الدولي والإقليمي، وتستمر حالة اللا حل، وهذه ستؤدي في حال استمرت، إلى نتائج لا تحمد عقباها، قد تصل إلى حد الهلاك لسوريا".

أوضح حاج منصور أن الهدف من تشكيل هذا التحالف هو تحقيق مشاركة جماعية في عملية البناء والتطوير في شمال وشرق سوريا "تم إنشاء تحالف للمنظمات بعد جهود كبيرة، أكد جميع المشاركين في هذه الجهود من خلالها تحقيق المشاركة العامة ليكون هذا التحالف تعبيراً مميزاً عن رؤية ومصالح كل المنظمات، ليصبح الجميع شركاء حقيقين في عملية البناء في العمل المشترك المستقبلي".

وبعد الانتهاء من الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، عرض سنفزيون يتضمن الخطوات التي مر بها تحالف المنظمات لغاية إعلان انعقاد مؤتمر التأسيسي، ليستمر بعدها المؤتمر بشكل مغلق أمام وسائل الإعلام لغاية يوم غد.

ومن المرتقب أن يشارك في اليوم الثاني من المؤتمر جهات خارجية وممثلين عن منظمات دولية، سيتم مناقشة الخطوات والرؤى المستقبلية وتقديم التوصيات والمقترحات والتطلعات لمجلس الإدارة المنتخب.

(أ س/آ)

ANHA