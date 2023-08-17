يستمر أفراد قبيلة الجبور، بالاعتصام في الخيمة المنصوبة في حي تل حجر بمدينة الحسكة، رداً على اعتداء متزعم مرتزقة الدفاع الوطني الموالين لحكومة دمشق، المدعو عبد القادر حمو على الشيخ عبد العزيز المسلط وإهانته.

ومع استمرار التوتر منذ 13 آب الجاري، ألقت القبيلة، مساء اليوم بياناً، بحضور وجهاء وشيوخ عشائر عربية وكردية، والمئات من أفراد القبيلة تحت الخيمة.البيان قرئ من قبل الشيخ عبد العزيز المسلط وفيه قال :" القبيلة وبعد اجتماعها مع جميع القبائل والعشائر وفئات المجتمع، مطلبهم الوحيد هو إنهاء الظلم والعمل على ترحيل قائد ميليشيات الدفاع الوطني من المنطقة، وحل الدفاع الوطني بشكل كامل، أسوةً بباقي المناطق الأخرى".

وأكد المسلط في البيان " إن لم يتم تنفيذ هذا المطلب، فإن قرارات القبيلة ستنعكس سلباً، ولا تحمد عقباها، وقد تؤدي إلى نتائج كارثية مؤسفة".

(كروب /سـ)