اشتباكات مسلحة بين عائلتين في حي الصواعق بمدينة حماة

اندلعت اشتباكات مسلحة بين عائلتين في حي الصواعق بمدينة حماة، استُخدمت خلالها أسلحة متوسطة وقنابل وقذائف "RPG".

اشتباكات مسلحة بين عائلتين في حي الصواعق بمدينة حماة
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الإثنين 2 تشرين الثاني, 2026   21:27
مركز الأخبار
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اندلعت اشتباكات مسلحة بين عائلتين في حي الصواعق بمدينة حماة، اليوم، على خلفية ثأر قديم، استُخدمت خلالها أسلحة متوسطة ورشاشات وقذائف "RPG".

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الاشتباكات شهدت استخدام قنابل وأسلحة متنوعة، فيما توجهت قوى الأمن إلى مكان الحادث، وسط حالة من التوتر في الحي، دون ورود معلومات مؤكدة عن وقوع إصابات أو سقوط ضحايا.

(ع م)


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