غداً تنصب خيمة استذكار لـ 30 مقاتلاً ومقاتلة من HPG وYJA-STAR في الحسكة

تُنصب يوم غدٍ الثلاثاء في مدينة الحسكة خيمة لاستذكار 30 مقاتلاً ومقاتلة من قوات الدفاع الشعبي (HPG) ووحدات المرأة الحرة – ستار (YJA-STAR)، الذين استشهدوا في أوقات وأماكن مختلفة ضمن صفوف حركة حرية كردستان.

غداً تنصب خيمة استذكار لـ 30 مقاتلاً ومقاتلة من HPG وYJA-STAR في الحسكة
خبر
الإثنين 2 تشرين الثاني, 2026   15:39
مركز الأخبار
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تُنصب يوم غدٍ الثلاثاء خيمة لاستذكار ثلاثين مقاتلاً ومقاتلة من قوات الدفاع الشعبي (HPG) ووحدات المرأة الحرة – ستار (YJA-STAR)، الذين استشهدوا في أوقات وأماكن مختلفة ضمن صفوف حركة حرية كردستان، وذلك في مدينة الحسكة.

والشهداء هم:

جياكر آكر- الاسم الحقيقي: مجد العلي

فدائي دير الزور- الاسم الحقيقي: محمد احمد الحسن

انتقام هردم - الاسم الحقيقي: عبد الله حسن

إسكندر بيكس - الاسم الحقيقي: عبد جمعة البدوي

كمال بير- الاسم الحقيقي: عبد الله الرزاق رشيد الحسين

ماسيرو- الاسم الحقيقي: حيان عطا الله عسكر

بنفش- الاسم الحقيقي: روجين علي جكورو

دلبرين برخدان- الاسم الحقيقي: غزال أحمد عبدو

هوكر دينو- الاسم الحقيقي: محمد شيخو

رودي روج آفا- الاسم الحقيقي: رودي إبراهيم

آدار شاهين- الاسم الحقيقي: آريا أحمد

آكر حسكة- الاسم الحقيقي: محمد موفق أمير

علي شير أمانوس- الاسم الحقيقي: هجار محمد إبراهيم

آرهات با- الاسم الحقيقي: رودي عدنان وزير

آرتيش كفر- الاسم الحقيقي: نوح عبيد حسن

بارين- الاسم الحقيقي: مهاباد عبد الرزاق محمد

فلات جيا- الاسم الحقيقي: بنكي عادل حسين

بلنك حسكة- الاسم الحقيقي: أوجلان إبراهيم

شورش بريتان- الاسم الحقيقي: صالح حسن علي

زيلان- الاسم الحقيقي: أمكين عثمان أحمد

قنديل حسكة- الاسم الحقيقي: أحمد سليمان بكر

جمشيد عقرب- الاسم الحقيقي: أحمد عزيز

نودم ديرسيم- الاسم الحقيقي: شكرية إبراهيم شيخموس

شورش جودي- الاسم الحقيقي: عمر نبو

جوان عرب- الاسم الحقيقي: جوان إبراهيم

بهار إمراك- الاسم الحقيقي: عبير أحمد

روج آفا ناما- الاسم الحقيقي: شريهان ناما

معصوم دودان- الاسم الحقيقي: أحمد وليد

بريتان خاكوركه- الاسم الحقيقي: شهناز محى

آكري كوباتني- الاسم الحقيقي:  سلافا عمر

(م)

ANHA

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