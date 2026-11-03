ذوو الشهداء في الدرباسية: الحفاظ على مكتسبات الشهداء مسؤولية المجتمع

شدد ذوو الشهداء في مدينة الدرباسية على أن الحفاظ على المكتسبات التي تحققت بتضحيات أبنائهم وبناتهم والتمسك بالقيم والمبادئ التي ضحوا من أجلها مسؤولية تقع على عاتق المجتمع، إلى جانب تلبية احتياجات عوائل الشهداء وتقدير تضحياتهم معنوياً ومادياً.

ذوو الشهداء في الدرباسية: الحفاظ على مكتسبات الشهداء مسؤولية المجتمع
خبر
الثلاثاء 3 تشرين الثاني, 2026   02:45
الحسكة
ميراف عيسو
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أكدت عوائل الشهداء في مدينة الدرباسية في حديث لوكالتنا، أن الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية مسؤولية مشتركة تقع على عاتق المجتمع، ودعت إلى تعزيز وحدته وتنظيمه، والاهتمام بعوائل الشهداء وتقدير تضحيات أبنائها.

وقال عبد الله عيسو، والد الشهيدة ديلما عيسو (ساكنة كوجر) التي استشهدت في 21/ 8 / 2015، إن التضحيات التي قدمها الشهداء كانت أساساً لحماية الشعب ومكتسباته السياسية والعسكرية، وإن الوفاء لهم يتطلب التمسك بالقيم والمبادئ التي ضحوا من أجلها.

ورأى عيسو أن ما حققته ثورة روج آفا يرتبط بتلك التضحيات، وأن إحياء ذكرى الشهداء لا يقتصر على استذكارهم، بل يشمل صون المكتسبات ومواصلة السير على نهجهم.

وأوضح أن أبناء المجتمع تحمّلوا مسؤولية الدفاع عن أرضهم في مواجهة الظروف التي شهدتها المنطقة، وأسهموا، إلى جانب ذلك، في تطوير العمل الاجتماعي والسياسي.

وبيّن أن قوة المجتمع وتنظيمه كانا عاملين أساسيين في حماية وجوده.

وأضاف أن الشهداء سعوا إلى تحقيق حرية الشعب الكردي، وقدموا تضحياتهم على الرغم من محدودية الإمكانات العسكرية آنذاك.

وأكد العيسو أن المرحلة الحالية تشهد توجهات نحو السلام، وشدد على ضرورة تعزيز وحدة المجتمع والحفاظ على مكتسباته، والتمسك بالقيم التي ضحى الشهداء من أجلها.

من جهته، دعا فرحان محمد الإدارة والمجتمع إلى إيلاء عوائل الشهداء الاهتمام اللازم وتلبية احتياجاتها، وشدد على أن تقدير تضحيات أبنائها يجب أن يترافق مع الحفاظ على ما تحقق بفضلها.

وقال إن الشهداء أسهموا في حماية الأهالي بمختلف مكوناتهم، وإن تضحياتهم أتاحت لكثير من السكان البقاء في مناطقهم بدلاً من اللجوء والنزوح.

واستذكر محمد ابنه يلماز محمد (يلماز درباسية) الذي استشهد في سري كانيه 14 / 9/ 2013، حين كان طالباً في السنة الثانية الجامعية، وأوضح أن التطورات التي شهدتها المنطقة دفعت أبناءها إلى الدفاع عن أرضهم ومجتمعهم.

وأكد تمسّك عائلته بالطريق الذي سار عليه الشهداء، ودعا إلى عدم نسيان تضحياتهم. كما حث الشباب الكرد على تحمّل مسؤولياتهم تجاه أرضهم ومجتمعهم، والمساهمة في حماية المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية.

(ل م)

ANHA


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