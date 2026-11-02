جامعة روجآفا تعلن الاستمرار في المفاضلة السابقة ومواصلة العمل الإداري والتعليمي

أعلن مجلس جامعة روجآفا رسمياً أن عمليات "المفاضلة" التي أُعلنت سابقاً ستستمر، وسيتم إعلان نتائجها في القريب العاجل. كما ستواصل الجامعة أعمالها الإدارية والتعليمية دون أي تراجع أو تنازل، إلى أن يتم استحداث جامعة خاصة ومستقلة لمنطقتنا تكون لغة التعليم فيها ثنائية (كردية - عربية)، مع الحفاظ التام ودون أي شروط على جميع الأقسام والتخصصات.

جامعة روجآفا تعلن الاستمرار في المفاضلة السابقة ومواصلة العمل الإداري والتعليمي
خبر
الإثنين 2 تشرين الثاني, 2026   11:52
قامشلو
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أدلى مجلس جامعة روجآفا اليوم، ببيان إلى الرأي العام، وعموم الطلبة والمجتمع الأكاديمي، بصدد التطورات الأخيرة بين الجامعة ووزارة التعليم العالي في سوريا.

وقرئ البيان أمام مبنى الجامعة في مدينة قامشلو بحضور طلبة الجامعة، من قبل الرئيسة المشتركة لجامعة روجآفا روجين أوسو والمدرس خليل حسين.

وجاء في البيان ما يلي: 

"في ظل السياق المتواصل للنقاشات والتطورات المصيرية المتعلقة بعملية الاندماج ومستقبل المؤسسات التعليمية في منطقتنا؛ وانطلاقاً من مسؤوليتنا الأكاديمية والأخلاقية التي تضع مصلحة طلبة وأبناء هذه المنطقة في طليعة أولوياتها؛ وحرصاً على حماية مسيرتنا الأكاديمية التي أُرسي حجر أساسها بجهد وعرق الكادر التدريسي والطلبة على مدى عقد كامل من النضال المستمر، يود مجلس جامعة روجآفا أن يضع الرأي العام أمام النقاط التالية:

. نؤكد بشكل استراتيجي أننا كنا – وما زلنا – منفتحين على عملية الاندماج منذ انطلاقتها الأولى، وقد أمضينا الأشهر الماضية في تحضيرات جادة وواسعة النطاق بما يخدم مستقبل التعليم العالي.

. عقب الاجتماع الأخير لمجلس الجامعة وتقييم تطلعات عموم الطلبة، تبين بشكل جلي وواضح أن القرارات الصادرة عن وزارة التعليم العالي في سوريا بخصوص جامعة روجآفا لم تكن مرضية ولم تلبِّ تطلعاتنا العادلة؛ لاسيما وأنها تنفصل تماماً عن الواقع الأكاديمي، والاجتماعي، والتاريخي لمنطقتنا.

مطالبنا الأساسية:

. نطالب وزارة التعليم العالي بالاعتراف الجاد بخصوصية منطقتنا، والطابع الكردي لجامعة روجآفا وأخذ ذلك بعين الاعتبار.

. أن تحتفظ الجامعة بكامل هويتها ووضعها الراهن خلال هذا العام الدراسي، ريثما تصل الحوارات إلى صيغة توافقية متوازنة تحافظ على خصوصيتنا الوطنية، الأكاديمية، والثقافية.

. ضمان عدم إغلاق أي قسم من الأقسام، نظراً لأن هذه الأقسام جميعها أُسست لتلبية حاجات مجتمعية، أكاديمية، وحياتية ملحة للمنطقة.

. إن الطلبة الكرد تلقوا تعليمهم باللغة الكردية طوال الـ 12 عاماً الماضية، وإن عملية الانتقال المباشر إلى الكليات والجامعات العربية ستشكل صعوبة بالغة وعائقاً كبيراً أمامهم.

. مراعاة الواقع المعيشي والاقتصادي الحرج الذي تمر به منطقتنا اليوم، مما يمنع الطلبة وعوائلهم كلياً من تحمل أعباء وتكاليف الدراسة في المحافظات الأخرى.

بناءً على هذا الأساس الوطني والأكاديمي، يعلن مجلس جامعة روجآفا رسمياً أن عمليات "المفاضلة" التي أُعلنت سابقاً ستستمر، وسيتم إعلان نتائجها في القريب العاجل. كما ستواصل الجامعة أعمالها الإدارية والتعليمية دون أي تراجع أو تنازل، إلى أن يتم استحداث جامعة خاصة ومستقلة لمنطقتنا تكون لغة التعليم فيها ثنائية (كردية - عربية)، مع الحفاظ التام وبدون أي شروط على جميع الأقسام والتخصصات.

وفي الختام، نؤكد فخرنا أن نكون جزءاً فاعلاً ومبدعاً من منظومة التعليم العالي في سورية، بشرط أن يُخصص هذا العام القادم للحوار البناء والأكاديمي حول مستقبل الجامعة، ومستقبل طلبتنا وأعضاء هيئتنا التدريسية الذين بذلوا جهوداً جبارة وتحملوا شتى الصعاب طوال السنوات العشر الماضية."

(س و/أ ب)

ANHA


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