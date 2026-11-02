أمهات السلام يبدأن "مناوبة السلام" في أنقرة

بدأت أمهات السلام القادمات من 24 مدينة في شمال كردستان وتركيا فعالية "مناوبة السلام" في العاصمة أنقرة، ومن المقرر أن تستمر هذه الفعالية حتى يوم غد الثلاثاء.

أمهات السلام يبدأن "مناوبة السلام" في أنقرة
المرأة
الإثنين 2 تشرين الثاني, 2026   12:57
مركز الأخبار
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توجهت أمهات السلام من 24 مدينة في شمال كردستان وتركيا، أمس الأحد، إلى أنقرة، وبدأن اليوم فعالياتهن تحت اسم "مناوبة السلام".

وفي حديث لوكالتنا، قالت هافا كيران، إحدى أمهات السلام المشاركات في الفعالية: "نحن الآن موجودون تحت خيمة مناوبة السلام. وغداً سنشارك في اجتماعات الكتل النيابية للأحزاب السياسية داخل البرلمان، حيث ستلقي إحدى أمهات السلام كلمة باسم الجميع".

وتابعت هافا كيران في سياق حديثها قائلة: "سنتحدث في البرلمان عن الوضع القانوني للقائد عبد الله أوجلان، وأوضاع المعتقلين، والانتهاكات التي يتعرضون لها، بالإضافة إلى فتح الطريق أمام عملية السلام والمجتمع الديمقراطي".

كما أشارت إلى أنهن بدأن هذه الفعالية من أجل إحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ووضع حد للموت، وأضافت: "ستقف أمهات السلام كدروع بشرية في وجه الموت، وسنواصل نضالنا من أجل السلام دائماً.

واختتمت هافا حديثها بالقول: "ما دمنا على قيد الحياة وتجري في عروقنا قطرة دم واحدة، سنناضل من أجل السلام. يجب أن يمنحوا القائد وضعه القانوني، وأن يتم إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، فنحن لا نريد أن تخرج نعوش من السجون".

(ن ب/ي م)

ANHA

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