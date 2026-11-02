جامعة كوباني ترفض قرار إلحاقها بجامعتي حلب والفرات

رفض طلبة وكادر جامعة كوباني قرار وزارة التعليم العالي في الحكومة الانتقالية السورية القاضي بإلحاق جامعتهم بجامعة حلب، مطالبين بعدم اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بمستقبل الجامعة دون التشاور مع الطلبة والأساتذة والكادر الإداري.

جامعة كوباني ترفض قرار إلحاقها بجامعتي حلب والفرات
خبر
الإثنين 2 تشرين الثاني, 2026   13:28
كوباني
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أصدرت جامعة كوباني اليوم بياناً من أمام مبناها في مدينة كوباني، قرأته الطالبة كولستان علي بحضور عدد من الأساتذة والطلبة، وذلك بالتزامن مع يوم كوباني العالمي.

رفض قاطع للإلحاق

وأكدت الجامعة في بيانها رفضها القاطع لأي قرار يقضي بربط جامعة كوباني كمجمع أكاديمي بجامعة حلب، أو تغيير اسمها ونظامها الإداري والأكاديمي، مشددة على أن أي خطوة من هذا النوع يجب أن تكون برأي الطلبة وموافقتهم.

هوية أكاديمية وثقافية

وشدد البيان على أن جامعة كوباني ليست مجرد مؤسسة تعليمية يمكن تغيير اسمها بقرار إداري أو إلحاقها بجامعة أخرى، بل هي صرح أكاديمي يحمل رمزية علمية وثقافية ولغوية، ويشكل ضمانة لحق أبناء المنطقة في التعليم والحفاظ على هويتهم.

وأوضح البيان أن التمسك بجامعة كوباني ليس رفضاً للتعاون الأكاديمي أو انتقاصاً من مكانة جامعة حلب، بل هو دفاع عن الحق في الحفاظ على مؤسسة تعليمية مستقلة بهويتها وخصوصيتها.

مطالب جامعة كوباني

وطالبت الجامعة بما يلي:

- الحفاظ على استقلالية القرار الأكاديمي واتخاذ القرارات وفق معايير علمية ومؤسساتية تضمن جودة التعليم ومصالح الطلبة.

- احترام الخصوصيات اللغوية والثقافية للجامعة وطلبتها بوصفها جزءاً أساسياً من هويتها.

- عدم اتخاذ أي قرارات مصيرية تتعلق بمستقبل الجامعة دون التشاور الرسمي وإشراك الطلبة والأساتذة والكادر الإداري في مناقشة وإعداد القرارات.

- اعتماد الحوار والتفاهم والتوافق أساساً لأي تطوير أو تعاون أكاديمي مستقبلي، مع الحفاظ على خصوصية وهوية الجامعة.

التعليم على أساس علمي لا سياسي

وختمت الجامعة بيانها بالتأكيد على أن موقفها ليس موجهاً ضد جامعة حلب أو أي مؤسسة تعليمية أخرى، وأنها لا ترفض التعاون الأكاديمي، بل تتمسك بحقها في البقاء بهويتها وخصوصياتها، وستستمر في رفض أي تغيير جوهري يُفرض عليها دون إرادتها.

وأكدت أن مستقبل المؤسسات التعليمية يجب أن يُبنى على أساس علمي وأكاديمي لا على تغييرات سياسية، وأن استقلالية الجامعة واستقلال قرارها واحترام هويتها هي الأسس الرئيسة لأي عملية تعليمية ناجحة، مشددة على أن جامعتي كوباني وروج آفا ليستا مجرد اسم، بل هوية أكاديمية وخصوصية ثقافية وحق تعليمي جدير بالاحترام والحماية".

(ك)

ANHA


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