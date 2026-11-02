الحوثيون يعلنون استهداف مطاري الدمام وجازان في السعودية

أعلن الحوثيون استهداف مطار الدمام بمسيّرتين وطائرة عسكرية في جازان، فيما قالت السعودية إنها اعترضت مسيّرتين في الرياض.

الحوثيون يعلنون استهداف مطاري الدمام وجازان في السعودية
العالم والشرق الأوسط
الإثنين 2 تشرين الثاني, 2026   20:15
مركز الأخبار
+

أعلنت جماعة الحوثيين، اليوم، استهداف مطار الدمام في السعودية بطائرتين مسيّرتين، إلى جانب استهداف طائرة عسكرية في مطار جازان، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" عن الجماعة.

ولم يصدر حتى الآن تأكيد سعودي بشأن الهجومين المعلنين، كما لم تتضح طبيعة الأضرار أو النتائج الناجمة عنهما.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين في منطقة الرياض.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، اللواء الركن تركي المالكي، في منشور عبر منصة "إكس"، إن الدفاعات السعودية اعترضت المسيّرتين ودمرتهما.

(ع م)

العلامات:

المقال السابق

مقتل 4 أشخاص في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

المادة التالية

تفجيرات وقصف مدفعي إسرائيلي يستهدفان بلدات في جنوب لبنان

أخبار ذات صلة

تفجيرات وقصف مدفعي إسرائيلي يستهدفان بلدات في جنوب لبنان

تفجيرات وقصف مدفعي إسرائيلي يستهدفان بلدات في جنوب لبنان

الإثنين 2 تشرين الثاني, 2026 - 20:32

إسرائيل تدرس هجوماً مفاجئاً على قادة إيران بأسلوب "البيجر"

إسرائيل تدرس هجوماً مفاجئاً على قادة إيران بأسلوب "البيجر"

الأحد 1 تشرين الثاني, 2026 - 13:04

مقتل عسكريين إيطاليين جرّاء تحطم مروحية في البوسنة

مقتل عسكريين إيطاليين جرّاء تحطم مروحية في البوسنة

الخميس 29 تشرين الأول, 2026 - 22:48

موسكو تعلن ضرب مواقع أوكرانية وكييف تتحدث عن التصدي

موسكو تعلن ضرب مواقع أوكرانية وكييف تتحدث عن التصدي

الجمعة 30 تشرين الأول, 2026 - 11:03

ترامب يؤكد مغادرته البيت الأبيض مع نهاية ولايته الحالية

ترامب يؤكد مغادرته البيت الأبيض مع نهاية ولايته الحالية

الإثنين 2 تشرين الثاني, 2026 - 17:39

استهداف منشآت الطاقة والصناعة في أوكرانيا وهجمات مسيّرة على روسيا

استهداف منشآت الطاقة والصناعة في أوكرانيا وهجمات مسيّرة...

السبت 31 تشرين الأول, 2026 - 09:41