أسعار النفط تتراجع بأكثر من 6%

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 6% وسط آمال بتقدم دبلوماسي في الشرق الأوسط، وانخفض برنت إلى 106.54 دولارات وغرب تكساس إلى 97.56 دولاراً.

أسعار النفط تتراجع بأكثر من 6%
العالم والشرق الأوسط
الإثنين 2 تشرين الثاني, 2026   22:53
مركز الأخبار
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تراجعت أسعار النفط بأكثر من 6%، اليوم، وسط آمال بإحراز تقدم دبلوماسي في الشرق الأوسط، مع تداول تقارير عن مساعٍ أميركية وإيرانية لتغليب الحوار وتجنب تصعيد عسكري جديد، وفق ما أفادت وكالة "فرانس برس".

وانخفض سعر برميل خام برنت بحر الشمال، تسليم كانون الثاني/يناير، بنسبة 6.07% ليصل إلى 106.54 دولارات.

كما تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم كانون الأول، بنسبة 6.30% إلى 97.56 دولاراً للبرميل.

وجاء هذا التراجع وسط ترقب الأسواق لمسار الاتصالات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران، وانعكاساتها المحتملة على استقرار المنطقة وإمدادات الطاقة.

(ع م)

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