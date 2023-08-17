قسد: الاعتداء على الرموز الاجتماعية يحرض على الكراهية ويهدد النسيج الاجتماعي

صرّح مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية فرهاد شامي لوكالتنا اليوم، بصدد الأحداث الأخيرة التي جرت في مدينة الحسكة.

وقال: "تابعت قوات سوريا الديمقراطية الأحداث التي جرت خلال الأيام الماضية في مدينة الحسكة إثر الاعتداء على أحد الرموز الاجتماعية والوطنية للمنطقة شيخ عشيرة الجبور عبد العزيز المسلط، وما تلاه من محاولات استفزاز تعرض لها أبناء العشيرة".

وتابع "أن جريمة الاعتداء الصريحة على الشيخ المسلط لهي شكل من أشكال الآفات اللا أخلاقية المفرطة في الحقد، حيث تؤكد قواتنا أن مثل تلك الأفعال المنافية للأخلاق والأعراف الاجتماعية تحرض على الكراهية وتهدد النسيج الاجتماعي في المنطقة، ونؤكد رفضنا التام لها وعدم القبول بها تحت أي ظرف من الظروف".

وأضاف "تشدد قواتنا على ضرورة إظهار الاحترام الدائم لكافة الرموز الاجتماعية، كما تدعو كافة الأهالي إلى الحذر من الفتنة وعدم الانجرار إلى محاولات الاستفزاز".

وشهدت مدينة الحسكة في 13 آب الجاري توتراً بين أبناء قبيلة الجبور ومرتزقة الدفاع الوطني التابعين لقوات حكومة دمشق، في محيط المربع الأمني في المدينة، إثر اعتداء ما يسمى متزعم مرتزقة الدفاع الوطني ومجموعة من مرتزقته على أحد وجهاء قبيلة الجبور، ما أثار سخطاً بين أبناء القبيلة ودفعها لإعلان النفير العام والتوجّه لاقتحام المربع الأمني في المدينة، والإصرار على حل الدفاع الوطني.

(ف)