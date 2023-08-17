مستشار قبيلة الجبور: متمسكون بمطلبنا بعزل قائد ميليشيات الدفاع الوطني ومحاسبته

لا يزال التوتر قائماً بين قبيلة الجبور ومرتزقة الدفاع الوطني؛ نتيجة فشل المفاوضات بين القبيلة ومسؤولي حكومة دمشق أمس الأربعاء، وعدم تلبية مطلب القبيلة بعزل قائد مرتزقة الدفاع الوطني عبد القادر حمو ومحاسبته.

وقال مستشار قبيلة الجبور أكرم محشوش في اتصال هاتفي لوكالتنا: "إن الخلافات بين مسؤولي حكومة دمشق وميليشيا الدفاع الوطني تتفاقم؛ لأن المسؤولين بمن فيهم محافظ الحسكة، لم يتمكنوا من عزل قائد ميليشيات الدفاع الوطني ومحاسبته وحلّ الدفاع الوطني".

وأوضح أكرم محشوش: "نتيجة الخلافات التي حصلت بين ميليشيا الدفاع الوطني ومسؤولي حكومة دمشق، عقدت القيادات العسكرية التابعة لحكومة دمشق برفقة محافظ الحسكة، اجتماعاً بحضور القوات الروسية؛ لإخراج قائد الدفاع الوطني من المنطقة".

وأكد مستشار القبيلة: "متمسكون بمطالبنا بعزل قائد مليشيات الدفاع الوطني ومحاسبته".

ونشب توتر بين مرتزقة الدفاع الوطني وقبيلة الجبور العربية في 13 آب، على خلفية إهانة قائد مرتزقة دفاع الوطني لرمز من رموز قبيلة الجبور وهو الشيخ عبد العزيز المسلط.

(م ح)

ANHA