الدفعة الـ 27 من النازحين السوريين تخرج من الهول

وتستمر الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بالتعاون مع إدارة مخيم الهول بتسيير رحلات العودة الخاصة بالنازحين الراغبين بالعودة إلى ديارهم في شمال وشرق سوريا.

وتأتي هذه الرحلات تطبيقاً لقرار الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وبعد استكمال الأوراق المطلوبة، وبكفالة وجهاء العشائر، للراغبين بالعودة فقط.

وغادرت صباح، اليوم، الدفعة الـ27 من رحلات العودة، مخيم الهول الواقع 45 كم غرب مدينة الحسكة، وتتضمن 73 أسرة، مؤلفة من 289 شخصاً من مناطق دير الزور وريفها، ممن لم تكن لهم صلة بمرتزقة داعش.

واتُخذ قرار عودة النازحين السوريين إلى مدنهم بعد انعقاد اجتماع العشائر في شمال وشرق سوريا مع قوات سوريا الديمقراطية في الـ 23 آذار/ مارس 2019.

ويشهد المخيم ارتفاعاً في حالات القتل بالفترة الأخيرة، وآخرها كان في العاشر من الشهر الجاري، حيث قُتل لاجئ عراقي بطلق ناري، وحسب القوى الأمنية في المخيم، فإن هذه الجرائم تحدث على يد نساء مرتزقة داعش.

(هـ ن)

ANHA