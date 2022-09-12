وقع ظهر اليوم، انفجار بدراجة نارية في مخيم "واشو كاني" 12 كم غرب مدينة الحسكة، المخصص للمهجرين قسراً عن منطقة سري كانيه المحتلة من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها.

وحسب سجلات مشفى الحكمة في مدينة الحسكة الذي استقبل مصابين اثنين جراء الانفجار، فإن المصابيْن هما:

* مجيد محمد علي (9 أعوام) وحالته حرجة.

* أمينة علي عمرها (25 عاماً) أصيبت بشظايا في يدها وحالتها مستقرة.

كما استقبل مشفى الشعب في مدينة الحسكة، المصابيْن:

* سالم محمود الأحمد (28 عاماً).

* صالح محمود (23 عاماً)، وحالتهما مستقرة وتم تخريجهما من المشفى.

هذا ولم تدلي قوى الأمن الداخلي حتى الآن، بأي بيان حول الانفجار.

(أم)

ANHA