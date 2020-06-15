قوات تحرير عفرين تكشف عن سجل 3 مقاتلين استشهدوا في عفرين

أصدرت قوات تحرير عفرين اليوم بياناً إلى الرأي العام، كشفت من خلاله عن سجل 3 مقاتلين استشهدوا خلال تصديهم لهجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته عفرين.

وجاء في نص البيان:

"في إطار المرحلة الثانية من مقاومة العصر في عفرين، تواصل قواتنا كفاحها ضد هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على المنطقة، ومن ضمن ذلك، شنّ الاحتلال ومرتزقته بتاريخ 12 و13 حزيران الجاري هجوماً برياً ضد قواتنا في منطقتي عفرين واعزاز، حيث تصدى له مقاتلونا بكل بطولة وبسالة ونشبت اشتباكات عنيفة استمرت عدّة ساعات قبل أن يتم إفشاله، وبنتيجة الاشتباكات قُتل خمسة مرتزقة وأُصيب تسعة آخرون بجروح، كما تم تدمير عربة عسكرية ودراجتين ناريتين وإعطاب عربة أخرى.

خلال مقاومة قواتنا وأثناء تصديهم البطولي لهجوم الاحتلال، ارتقى ثلاثة من مقاتلينا إلى مرتبة الشهادة. الرفاق الشهداء آكر عفرين، جودي رستم، يلماظ عفرين الذين كافحوا وبكل إخلاص ضد الاحتلال والرجعية، وآمنوا بكل صدق بوحدة الشعوب ووصلوا إلى الذروة في توقهم للحرية، ووجّهوا خلال مسيرة كفاحهم الضربات الموجعة إلى العدو ومرتزقته ولم يتراجعوا للحظة عن أداء مهامهم الثورية، ووصلوا إلى مرتبة الشهادة إيماناً بأهدافهم وحرية شعبهم، الرفاق الشهداء آكر عفرين، جودي رستم، يلماظ عفرين كانوا من المخلصين لطريق الحرية وحماية شعبنا، نحن في قوات تحرير عفرين HRE في الوقت الذي نستذكر فيه شهداءنا في شخص شهدائنا الثلاث فإننا نتمنى لأسرهم ولشعبنا الصبر والسلوان، ونؤكد لشعبنا أننا سننتقم ونثأر لشهدائنا في كل مكان احتله العدو ومرتزقته".

(د ج)