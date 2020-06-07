حسن: بعض الجهات حاولت تأليب الشارع وتشويه صورة مجلس عوائل الشهداء

أصدرت بلدية الشعب في مدينة قامشلو بناءٍ على قرار مجلس عوائل الشهداء في 4 حزيران بياناً بصدد جمع صور الشهداء من المنصفات العامة، وحاولت بعض الجهات تأليب الشارع وتشويه صورة مجلس عوائل الشهداء. وبهذا الصدد اُصدر اليوم، بياناً كتابياً بالتنسيق فيما بين المجلس وبلدية الشعب موضحاً أسباب جمع هذه الصور.

الإداري في مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة قامشلو معصوم حسن أوضح لوكالتنا بأنه من الضروري تقديم توضيح فيما يخص جمع صور الشهداء من المنصفات العامة، وقال: "أخذ مجلس عوائل الشهداء قراراً بالإجماع في الكونفرانس الذي عقد قبل أكثر من ثلاثة أعوام، وتم اقرار جمع الصور الشهداء، أماكن كثيرة تعلق فيها صور الشهداء وتتعرض للعوامل الجوية التي تؤثر في الصورة".

ودعا حسن الأهالي لعدم الانجرار وراء الفتن والحرب الخاصة التي تحاول تشويه صورة مجلس عوائل الشهداء في المجتمع.

ولفت حسن إلى أن عوائل الشهداء ملتزمة بتمجيد وتخليد الشهداء في وجدانها وعقولها، وليس بتعليق صورهم.

وأكد حسن أن القرار الذي تم اتخاذه هو قرار تابع لمجلس عوائل الشهداء وليس قراراً سياسياً، وتابع: "للأسف هناك بعض العوائل تقوم بتعليق صور لشهدائهم في الشوارع، إذ تتعرض الصور لعوامل طبيعية تؤدي إلى تلفها، وهذا الأمر لا يليق بمقام شهداءنا ولا بمجلس عوائل الشهداء".

وبصدد مكان تعليق الصور دعا حسن عوائل الشهداء إلى التنسيق مع مجلس عوائل الشهداء لتحديد المواقع المناسبة لوضعها.

وأوضح معصوم حسن بأن مجلس عوائل الشهداء عقد اجتماعاً لعوائل الشهداء لتوضيح الالتباس الحاصل بخصوص جمع الصور ووضعها في المكان المناسب لمقام الشهداء.

(ي م- هـ ح/أ ب)

ANHA