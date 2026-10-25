إصابة نحو 30 شخصاً في حادث سير على أوتوستراد دمشق – درعا

أُصيب نحو 30 شخصاً جراء حادث سير لآلية تقلّ عمّالاً على أوتوستراد دمشق – درعا، ونُقل المصابون إلى مشفيي الصنمين ودرعا الوطني لتلقي العلاج.

إصابة نحو 30 شخصاً في حادث سير على أوتوستراد دمشق – درعا
خبر
الأحد 25 تشرين الأول, 2026   09:22
مركز الأخبار
+

أفادت مصادر محلية، بوقوع حادث سير بالقرب من جسر خبب على أوتوستراد دمشق – درعا، صباح اليوم.

وأُصيب في الحادث نحو 30 شخصاً، وهم عمال من بلدة خربة الورد في ريف دمشق، نقلوا إلى مشفيي الصنمين ودرعا الوطني لتلقي العلاج.

(أم)

ANHA

العلامات:

المقال السابق

مقتل عنصر وإصابة اثنين آخرين بهجوم على حاجز للأمن في ريف درعا

المادة التالية

حادثتان أمنيتان في حماة وحلب تسفران عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين

أخبار ذات صلة

توغل إسرائيلي في ريف القنيطرة وإقامة حاجز لتفتيش المارة

توغل إسرائيلي في ريف القنيطرة وإقامة حاجز لتفتيش المارة

السبت 24 تشرين الأول, 2026 - 17:03

مقتل وإصابة 3 مسلحين في اشتباك مع قوى الأمن الداخلي جنوب الحسكة

مقتل وإصابة 3 مسلحين في اشتباك مع قوى الأمن الداخلي جنو...

السبت 24 تشرين الأول, 2026 - 21:06

القوات الإسرائيلية تعتقل 3 أشخاص في ريف القنيطرة

القوات الإسرائيلية تعتقل 3 أشخاص في ريف القنيطرة

السبت 24 تشرين الأول, 2026 - 19:37

إرسال صهاريج مازوت إلى حلب وإدلب لمعالجة أزمة الوقود

إرسال صهاريج مازوت إلى حلب وإدلب لمعالجة أزمة الوقود

الأحد 25 تشرين الأول, 2026 - 13:22

أجواء خريفية اليوم وتحذيرات من عواصف رعدية وأمطار غزيرة غداً في سوريا

أجواء خريفية اليوم وتحذيرات من عواصف رعدية وأمطار غزيرة...

الإثنين 26 تشرين الأول, 2026 - 09:48

احتجاجات في مخيم واشو كاني للمطالبة بشمول جميع القرى بقوافل العودة

احتجاجات في مخيم واشو كاني للمطالبة بشمول جميع القرى بق...

الإثنين 26 تشرين الأول, 2026 - 14:44