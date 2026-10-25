حادثتان أمنيتان في حماة وحلب تسفران عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين

قتل شخص إثر اعتداء بالسكاكين في قرية الشيحة بريف محافظة حماة، فيما أُصيب 3 أشخاص آخرين جراء استهداف مسلح على طريق حلب–فافين.

حادثتان أمنيتان في حماة وحلب تسفران عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين
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الأحد 25 تشرين الأول, 2026   09:25
مركز الأخبار
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شهدت قرية الشيحة بريف حماة، ليل السبت - الأحد، جريمة قتل راح ضحيتها حسين محمد الضاهر، البالغ من العمر 48 عاماً، والمنحدر من قرية الصطبلات بريف حلب الجنوبي.

وأقدم ثلاثة أشخاص على مهاجمة الضحية والاعتداء عليه بالسكاكين، ما أدى إلى مقتله، نقلاً عن مصدر أمني.

كما استهدف مسلحون على طريق حلب–فافين، عدد من المارة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص، دون ورود معلومات إضافية عن هويات المصابين أو ملابسات الاستهداف.

(أم)

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