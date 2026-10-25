أجواء خريفية ودرجات الحرارة أعلى من معدلاتها

تستمر درجات الحرارة في سوريا أعلى من معدلاتها المعتادة، مع توقعات بهطول زخات رعدية من المطر في أجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية والبادية والقلمون.

أجواء خريفية ودرجات الحرارة أعلى من معدلاتها
المجتمع والحياة
الأحد 25 تشرين الأول, 2026   08:47
مركز الأخبار
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تبقى درجات الحرارة، اليوم الأحد، أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية في معظم المناطق السورية، وفق الحالة الجوية المتوقعة الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية التابع لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.

ويكون الجو صحواً إلى غائم جزئياً بشكل عام، مع احتمال هطول زخات رعدية من المطر في أجزاء من المناطق الجنوبية والبادية والشرقية والقلمون، فيما تسود أجواء سديمية في بعض المناطق الداخلية.

وخلال ليلة الإثنين، يستمر الجو مائلاً للبرودة بشكل عام، ويكون بارداً في المرتفعات الجبلية، مع رياح متقلبة إلى جنوبية شرقية، تتراوح بين الخفيفة والمعتدلة، فيما يكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

وبحسب النشرة الجوية، تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية على النحو الآتي:

 دمشق 30/16، ريف دمشق 23/10، القنيطرة 27/16، درعا 32/17، السويداء 27/17، حمص 31/15، حماة 30/15، اللاذقية 27/19، طرطوس 27/18، حلب 29/15، إدلب 29/15، دير الزور 30/15، الرقة 29/14، الحسكة 28/17.

(م ع)

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