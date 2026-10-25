عراقجي: وقف إطلاق النار يتطلب إنهاء القتال على جميع الجبهات

أكد وزير الخارجية الإيراني أن وقف إطلاق النار يتطلب إنهاء القتال على جميع الجبهات، معتبراً أن السلام الإقليمي يتحقق دون تدخل أجنبي أو وجود عسكري خارجي.

عراقجي: وقف إطلاق النار يتطلب إنهاء القتال على جميع الجبهات
العالم والشرق الأوسط
الأحد 25 تشرين الأول, 2026   11:10
مركز الأخبار
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أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن تحقيق وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة وإسرائيل لا يمكن أن يتم إلا من خلال وقف كامل للقتال على جميع الجبهات، مشدداً على أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يتمثل في تمكين دولها من العيش بسلام بعيداً عن أي تدخل أجنبي.

وقال عراقجي إن الهيكل الأمني الذي اعتمدت عليه بعض دول المنطقة والقائم على التدخل الأجنبي قد انهار، وذكر أن القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة لم تسهم في تعزيز الأمن، بل كانت سبباً في زعزعة الاستقرار.

وأضاف أن أي محاولة لشن حرب عسكرية ضد إيران لن تحقق أهدافها، مشيراً إلى أن الجهات التي تفكر في ذلك "جربت هذا الخيار مرتين ورأت النتيجة"، بحسب تعبيره.

وتأتي تصريحات عراقجي في سياق حديثه عن التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة، حيث دعا إلى اعتماد مقاربات قائمة على الحوار والتفاهم الإقليمي كمدخل لتحقيق الأمن والاستقرار.

(م ش)

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