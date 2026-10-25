بغداد تشتبه بضربات إسرائيلية على مخازن أسلحة لفصائل عراقية

تشتبه بغداد في استهداف إسرائيل مخازن منظومات دفاع جوي صينية ومسيّرات لفصائل موالية لطهران، وسط مخاوف من استئناف الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران.

بغداد تشتبه بضربات إسرائيلية على مخازن أسلحة لفصائل عراقية
العالم والشرق الأوسط
الأحد 25 تشرين الأول, 2026   10:20
مركز الأخبار
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أفادت مصادر بأن بغداد تشتبه في تعرُّض موقعَين لتخزين منظومات دفاع جوي، صينية الصنع، لضربات جوية إسرائيلية الأسبوع الماضي.

وقالت مصادر لصحيفة الشرق الأوسط، إن الموقعَين يُشتبه في أنهما تعرَّضا لهجوم دمَّر شحنةً من المنظومات المحمولة على الكتف، كانت قد وصلت حديثاً من إيران ونُقلت إلى فصائل عراقية موالية لطهران.

وكشف مصدر آخر أن الانفجار جاء بعد انفجارات بدأت مطلع الشهر الحالي، واستهدفت مخازن تابعة لفصائل، بينها مستودعات تضم مسيّرات مخصصة للهجمات والاستطلاع.

وقال مستشار سياسي بارز إن الهجوم يعكس تقييماً لدى دوائر استخبارية عراقية مفاده بأن استئناف الحرب الأميركية - الإسرائيلية ضد إيران ربما بدأ بالفعل، لكن بصورة صامتة وغير معلنة عبر الساحة العراقية، من خلال استهداف خطوط إمداد الفصائل المسلحة، وقطع مسارات نقل العتاد إليها تحسباً لمشاركتها في أي مواجهة إقليمية جديدة.

(م ش)

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