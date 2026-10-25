مقتل عنصر وإصابة اثنين آخرين بهجوم على حاجز للأمن في ريف درعا

قُتل عنصر من قوات الأمن الداخلي وأُصيب اثنان آخران، إثر هجوم مسلح استهدف حاجزاً على أوتوستراد بصرى الشام – درعا، فيما أُصيب اثنان من المهاجمين وأُلقي القبض عليهما.

مقتل عنصر وإصابة اثنين آخرين بهجوم على حاجز للأمن في ريف درعا
خبر
الأحد 25 تشرين الأول, 2026   09:05
مركز الأخبار
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أفادت مصادر محلية من ريف درعا باندلاع اشتباكات دارت لأكثر من نصف ساعة عند حاجزاً عند مفرق قرية خربا على أوتوستراد بصرى الشام – درعا، في ساعات متأخرة من ليل السبت -الأحد.

الاشتباكات اندلعت على إثر هجوم مسلح استهدف حاجز قوات الأمن الداخلي في الموقع، أقدم عليه 4 مسلحين يستقلون دراجات نارية في وقت متأخر من ليل السبت – الأحد..

واسفرت عن مقتل عنصر من أمن الطرق وإصابة اثنان آخران، فيما أُصيب اثنان من المهاجمين وأُلقي القبض عليهما، نقلاً عن مصدر أمني.

ووفق المصدر ذاته، قتل محمد أحمد الصباح المقداد، المنحدر من مدينة بصرى الشام، وأصيب كل من عمر موفق الديات وعبد المولى عبد الغفار الديات، المنحدرين من بلدة السهوة شرق درعا.

ويشهد الموقع المستهدف منذ ساعات الهجوم وحتى لحظة إعداد الخبر توتر أمني وعمليات بحث وتحرّي في المنطقة، مع تكثيف التحركات الأمنية، فيما لم تتضح بعض هوية الجهات المنفذة للهجوم.

(أم)

ANHA

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