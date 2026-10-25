مسؤول استخباراتي أميركي يحذر من تقدم مخططات إيرانية لاستهداف أميركيين

حذر مسؤول استخباراتي أميركي من تقدم مخططات إيرانية لاستهداف أميركيين، بالتزامن مع تقليص واشنطن موظفيها الدبلوماسيين في المنطقة، فيما اتهم الرئيس الإيراني الولايات المتحدة بإفشال المفاوضات، داعياً إلى محاولة جديدة للتوصل إلى اتفاق.

مسؤول استخباراتي أميركي يحذر من تقدم مخططات إيرانية لاستهداف أميركيين
العالم والشرق الأوسط
الأحد 25 تشرين الأول, 2026   08:55
مركز الأخبار
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حذر مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية، جاي كلايتون، من أن إيران كثفت جهودها لاستهداف مواطنين ومسؤولين أميركيين، مؤكداً أن مخططات طهران لإلحاق الأذى بأميركيين وصلت إلى مراحل متقدمة، في وقت تتصاعد فيه التهديدات الأمنية في الشرق الأوسط وتواصل واشنطن تقليص وجود موظفيها الدبلوماسيين في المنطقة.

وقال كلايتون، في مذكرة وجهها إلى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في 23 تشرين الأول، إن معلومات استخباراتية وردت عبر قنوات مختلفة تشير إلى زيادة كبيرة في الجهود الإيرانية لاستهداف أميركيين، سواء في الشرق الأوسط أو في مناطق أخرى. وأُرسلت نسخة من المذكرة، غير المصنفة سرية، إلى مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف.

ويأتي التحذير بالتزامن مع قرار واشنطن تقليص عدد موظفي بعثتها الدبلوماسية في السعودية، على خلفية تصاعد التهديدات والهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية، المتحالفة مع إيران، فضلاً عن تزايد المخاطر التي تواجه الملاحة التجارية في مضيق هرمز.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أميركيين أن وزارة الخارجية أمرت، الأربعاء، الموظفين الحكوميين غير المكلفين بمهام طارئة وأفراد عائلاتهم بمغادرة البعثات الدبلوماسية في السعودية، كما تعتزم سحب أفراد عائلات موظفيها من بعثات أخرى في المنطقة.

وحدثت الوزارة، السبت، تحذيرات السفر المتعلقة بأكثر من 12 دولة في الخليج والشرق الأوسط، بينها السعودية وقطر والإمارات والعراق وإسرائيل، مشيرة إلى تصاعد التهديدات المرتبطة بهجمات الحوثيين.

وقال مسؤول أميركي إن واشنطن تواصل تقييم المعلومات المتعلقة بالوضع الأمني، موضحاً أن التهديدات الحوثية والمخططات الإيرانية المزعومة لاستهداف مسؤولين أميركيين تؤثر في القرارات المتعلقة بأعداد الموظفين في السفارات التي تعمل وفق إجراءات تشغيل مقيدة في المنطقة.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر لرويترز في وقت سابق من الشهر الجاري بأن إيران تستعد لرد أكثر قوة إذا استأنفت الولايات المتحدة شن هجمات عسكرية واسعة النطاق عليها.

من جهته، حمّل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، السبت، الولايات المتحدة مسؤولية تعثر التوصل إلى اتفاق مؤقت مع طهران، لكنه دعا إلى محاولة جديدة لإبرامه، قائلاً إن الأميركيين أفسدوا المفاوضات، معرباً عن اعتقاده بضرورة مواصلتها والتوصل إلى اتفاق.

(م ش)

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