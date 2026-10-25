إسرائيل توسّع أعمالها في ريف القنيطرة ضمن مشروع "خط سوفا 53"

استأنفت القوات الإسرائيلية أعمال إنشاء "خط سوفا 53" في ريف القنيطرة الجنوبي، بالتزامن مع تحركات عسكرية ونصب حواجز مؤقتة في مناطق متفرقة من المحافظة.

إسرائيل توسّع أعمالها في ريف القنيطرة ضمن مشروع "خط سوفا 53"
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الأحد 25 تشرين الأول, 2026   10:18
مركز الأخبار
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استأنفت القوات الإسرائيلية أعمالها ضمن مشروع ما يُعرف بـ "خط سوفا 53"، في منطقة المعكر غرب قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي، بعد توقف استمر نحو شهر ونصف.

ويتضمن المشروع إنشاء طريق عسكري يبلغ عرضه نحو 8 أمتار، ترافقه سواتر ترابية يصل ارتفاعها إلى نحو 5 أمتار، إضافة إلى خنادق ونقاط مراقبة ومواقع عسكرية على امتداد أجزاء من المنطقة العازلة في القنيطرة، بمحاذاة خط الفصل بين سوريا والجولان.

وتعود تسمية "سوفا" إلى كلمة عبرية تعني "العاصفة"، فيما يرتبط الرقم 53 بالكتيبة المدرعة 53 "سوفا"، التابعة للواء "188 باراك" في الجيش الإسرائيلي.

وفي سياق التحركات العسكرية الإسرائيلية في المحافظة، نصبت القوات الإسرائيلية، اليوم، حاجزاً مؤقتاً على طريق عين البيضة – جباتا الخشب في ريف القنيطرة الشمالي، بالتزامن مع توغل 3 آليات عسكرية غربي قرية صيدا الحانوت في الريف الجنوبي.

(م ع)

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