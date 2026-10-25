مخطط وكالة أنباء هاوار 25-10-2026

مخطط وكالة أنباء هاوار 25-10-2026
مخطط
الأحد 25 تشرين الأول, 2026   02:00
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- أشار محامٍ مختص في الحقوق الثقافية والمدنية وحقوق الإنسان إلى أن التعليم باللغة الأم يسهم في بناء شخصية الطالب ويضمن الشعور بالانتماء الوطني وتطوير قدراته، وأكد أن اللغة الأم هي هوية الشعوب وكيانها التاريخي والثقافي، ودعا إلى ضمان الحق في التعليم باللغة الكردية دستورياً في جميع المراحل الدراسية. 

- أكد وجهاء عشيرة الحمدون الشرابين أن التعايش بين العرب والكرد والسريان الآشوريين في منطقة الجزيرة يمثل نموذجاً للعلاقات الأخوية المتوارثة عبر الأجيال، داعين إلى تعزيز المحبة والتسامح والوقوف صفاً واحداً في وجه محاولات إثارة الانقسام والفتنة. (مرفق بالصور والفيديو).

- أعدّ استوديو الشهيدة مزكين، التابع لحركة هلال زيرين للثقافة والفن، عملاً فنياً جديداً بعنوان "البطل" (Leheng)، إهداءً لشهداء حرية كردستان الذين أُعلن عن استشهادهم في الفترة الأخيرة.

- تناولت الصحف العربية في تحليلاتها هجوم الكرك في الأردن، ومخاطر التضليل الإلكتروني في سوريا، وتحديات إعادة الإعمار. وركزت التغطيات على حماية الوحدة الوطنية ومواجهة التطرف والشائعات، داعية إلى تعزيز مؤسسات الدولة وسيادة القانون.

- تنظم منظمة "سلام للأمل"، مهرجان "موزاييك" الثقافي، في صالة الكنيسة بمدينة تل تمر، الساعة 10:00. (مرفق بالصور والفيديو).

- تنظم المؤسسة الاجتماعية الثقافية الأرمنية في مدينة الحسكة، محاضرة توعوية عن سرطان الثدي، الساعة 10:00. (مرفق بالصور والفيديو).

- ينظم مؤتمر ستار في مدن قامشلو، وكركي لكي، وتربه سبيه، وجل آغا، وتل تمر والدرباسية اجتماعات منفصلة، لاستذكار الشهيدة بيريتان، الساعة 10:00، وفي مدينة الحسكة الساعة 11:00. (مرفق بالصور والفيديو).

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