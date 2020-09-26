​​​​​​​ضمن حملة الإبادة السياسية...استمرار عمليات الاعتقال في تركيا وباكور كردستان

تستمر حملة الإبادة السياسية التي تقوم بها سلطات حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية ضد السياسيين في تركيا وباكور كردستان.

وبحسب معلومات نقلتها وكالة فرات للأنباء، فإن عناصر من مديرية الأمن في إسطنبول، داهموا صباح اليوم، منازل مدنيين في ناحية ملتبه، وأقدمت على تحطيم الأبواب واعتقال 7 أشخاص.

والأشخاص الذين تم اعتقالهم وذكرت أحرف أسمائهم الأولى هم" ا. م، م. ه، م، ن، م، ك، أ. ك، ف، أو و ه. د "، ووُجهت لهم اتهامات الانضمام إلى حزب العمال الكردستاني ونقلوا إلى مديرية الأمن في المدينة.

وكانت السلطات التركية قد بدأت، صباح يوم أمس، حملة اعتقالات ضد رؤساء بلديات وسياسيين كرد بتهمة مشاركتهم في التظاهرات الداعمة لمقاومة كوباني في 2014.