ندوة في دمشق تناقش المرسوم رقم 13 والضمانات الدستورية لتعلّم اللغة الكردية تظاهرات في فرنسا للسبت السادس على التوالي احتجاجاً على غلاء المعيشة قتلى وجرحى في حوادث بحمص واللاذقية ودير الزور واشنطن تنفي إصابة مقاتلة أميركية بصاروخ إيراني هجوم يستهدف ناقلتي نفط قبالة عُمان وإيران تعلن إسقاط مسيّرة أميركية فوق قشم مقتل شابين بانفجار ألغام ومخلفات حرب في ريف حلب توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة الأوسط غارات إسرائيلية وتفجيرات في جنوب لبنان رغم التفاهمات الأمنية حاجز وتوغلات وتحليق حربي إسرائيلي في أجواء القنيطرة مقتل 4 فلسطينيين وإصابة 17 آخرين في قطاع غزة اجتماع للاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني في هولير منصة اتحاد نساء الكرد تكشف البيان الختامي لاجتماع السليمانية افتتاح بازار عيد الميلاد بمشاركة 25 امرأة في قامشلو مؤتمر ستار ينظم محاضرة حول مناهضة العنف ضد المرأة في رميلان