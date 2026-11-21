اجتماع للاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني في هولير منصة اتحاد نساء الكرد تكشف البيان الختامي لاجتماع السليمانية افتتاح بازار عيد الميلاد بمشاركة 25 امرأة في قامشلو مؤتمر ستار ينظم محاضرة حول مناهضة العنف ضد المرأة في رميلان قرار بإغلاق كليات ومعاهد تابعة لجامعتي غازي عنتاب والعلوم الصحية في سوريا المشاركات في كونفرانس مؤتمر ستار: في هذه المرحلة التضامن ضرورة مهمة القوات الإسرائيلية تنصب حاجزاً مؤقتاً في ريف القنيطرة وتفتش المارة طلبة الإعلام في جامعة روج آفا يؤكدون تمسكهم بحقوقهم التعليمية واعتزازهم بشهاداتهم مقتل شاب من ريف الحسكة برصاص الجندرمة التركية فرنسا تنتظر موجة احتجاجات جديدة بمشاركة "السترات الصفراء" زلزال يضرب بيرو إصابة 6 أشخاص بإطلاق نار في حي كرم الزيتون بحمص تطورات عسكرية متزامنة في السعودية واليمن مع تقدم الحوثيين نحو عدن تصعيد جوي متبادل بين روسيا وأوكرانيا واستمرار الاشتباكات على عدة جبهات