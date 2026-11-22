مخطط وكالة أنباء هاوار 22-11-2026 آلاف البرتغاليين يتظاهرون في لشبونة احتجاجاً على غلاء المعيشة تحليق طيران حربي يُرجّح أنه إسرائيلي في أجواء الجنوب السوري البحرين تعلن تضرر منشأة صناعية باستهداف إيراني دوي انفجار قوي قبالة سواحل مدينة سيريك جنوبي إيران ندوة في دمشق تناقش المرسوم رقم 13 والضمانات الدستورية لتعلّم اللغة الكردية تظاهرات في فرنسا للسبت السادس على التوالي احتجاجاً على غلاء المعيشة قتلى وجرحى في حوادث بحمص واللاذقية ودير الزور واشنطن تنفي إصابة مقاتلة أميركية بصاروخ إيراني هجوم يستهدف ناقلتي نفط قبالة عُمان وإيران تعلن إسقاط مسيّرة أميركية فوق قشم مقتل شابين بانفجار ألغام ومخلفات حرب في ريف حلب توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة الأوسط غارات إسرائيلية وتفجيرات في جنوب لبنان رغم التفاهمات الأمنية حاجز وتوغلات وتحليق حربي إسرائيلي في أجواء القنيطرة