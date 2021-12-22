يونس: الهجوم التركي الأخير على زركان استمرار لهجمات الإبادة ضد شعبنا

تعرضت بلدة زركان وقراها الشمالية والجنوبية والغربية التابعة لمقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا ليلة أمس لقصف مدفعي مكثف من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، من قواعدهم في قريتي باب الخير والداودية، والذي طال كلاً من قرى "الأسدية، الربيعات، محرملة، وتل أمير، ومزرة، وتل الورد"، والأحياء الغربية لبلدة زركان وسوقها الشعبي.

وارتكب جيش الاحتلال التركي مجزرة بحق أبناء ناحية زركان، راح ضحيتها 3 مدنيين، بالإضافة لجرح العشرات، تم نقلهم إلى مشافي مدينتي الحسكة وقامشلو.

الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي لإقليم الجزيرة طلعت يونس وفي تصريح مقتضب لوكالتنا قال: "مرةً أخرى عاود جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قصف مناطقنا الآمنة في ناحية زركان في إقليم الجزيرة، واستشهد إثر الهجوم حتى الآن 3 مدنيين، بالإضافة لجرح عدد آخر".

وأكد طلعت يونس أن الهجوم التركي الأخير على مناطق ناحية زركان استمرار لهجمات الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال التركي ضد مناطق شمال وشرق سوريا. وقال: "هذه الهجمات الإرهابية هي استمرارية لهجمات الإبادة التي تشن ضد شعبنا".

وأشار طلعت يونس إلى أن الهدف من هذه الهجمات هو احتلال المزيد من الأراضي التي تنعم بالأمن والاستقرار. وشجب صمت الدول الضامنة روسيا وأميركا حيال الهجمات التركية الاحتلالية بحق أبناء شمال وشرق سوريا. وقال: "على الدول الضامنة القيام بواجبها وإيقاف مجازر دولة الاحتلال التركي بحق أبناء شعبنا الصامد".

وأكد طلعت يونس أن شعب المنطقة لن يقف مكتوف الأيدي حيال المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال التركي، وسيصعد مقاومته.

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ANHA