توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة تحليق مكثف لطيران حربي في سماء تدمر انفجار يستهدف خطاً للغاز في ريف دير الزور بوتين يتوعد أوكرانيا بضربات أشد رداً على استهداف جسر القرم مجلس مؤتمر ستار في كوباني يعقد مؤتمره وينتخب إدارة جديدة اندلاع النيران في ناقلتي نفط بمضيق هرمز إثر اصطدامهما بألغام بحرية وفد إمرالي يعتزم زيارة القائد عبد الله أوجلان خلال الأيام المقبلة بوتين وشي وترامب يتفقون على منع الحرب النووية وتعزيز التعاون في الطاقة مهرجان روج آفا السينمائي الدولي السادس يواصل عروضه وندواته في يومه السابع ندوة "قوانين عادلة لنساء أكثر أماناً" تطالب بردع تشريعي وتكشف عن أرقام للعنف اعتصام للمطالبة بالاعتراف الرسمي باللغة السريانية أهالي ديرك يستذكرون شهداء تقل بقل الذين ارتقوا جراء القصف التركي نساء الجزيرة يجددن رفضهن للعنف ويتمسكن بحرية المرأة وحقوقها في بناء المجتمع مسيرتان لطلبة قامشلو وديرك دعماً للغة الكردية وجامعة روج آفا