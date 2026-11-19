بوتين وشي وترامب يتفقون على منع الحرب النووية وتعزيز التعاون في الطاقة مهرجان روج آفا السينمائي الدولي السادس يواصل عروضه وندواته في يومه السابع ندوة "قوانين عادلة لنساء أكثر أماناً" تطالب بردع تشريعي وتكشف عن أرقام للعنف اعتصام للمطالبة بالاعتراف الرسمي باللغة السريانية أهالي ديرك يستذكرون شهداء تقل بقل الذين ارتقوا جراء القصف التركي نساء الجزيرة يجددن رفضهن للعنف ويتمسكن بحرية المرأة وحقوقها في بناء المجتمع مسيرتان لطلبة قامشلو وديرك دعماً للغة الكردية وجامعة روج آفا مسيرة في الدرباسية تدعو إلى توحيد الجهود لمناهضة العنف ضد المرأة الإعلان عن إقامة النسخة العاشرة من معرض الشهيد هركول للكتاب في قامشلو إصابة مزارع بانفجار لغم بجرار زراعي في ريف تل تمر الشمالي مسيرة في تل تمر لمناهضة العنف ضد المرأة والتأكيد على حقوقها الجيش اللبناني: الانتهاكات الإسرائيلية تعرقل جهودنا وتهدد أمن لبنان واستقراره أضرار في برج صندوق الاستثمارات السعودي إثر غارة استهدفت الرياض تحذير من الطاقة الدولية: الضربات على إيران أكبر تهديد لأمن الطاقة