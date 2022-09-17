مخيم واشو كاني وسري كانيه.. خطط لاستقبال 6 آلاف طالب/ ـة مهجّرين خلال العام الدراسي الجديد

تستعد مدارس شمال وشرق سوريا لاستقبال الطلبة، في 18 أيلول الجاري، مع بدء الدوام الفعلي للعام الدراسي الجديد 2022 / 2023.

وقد حُرم أكثر من 68 ألف طالب/ـة من حقهم في التعليم عام 2019، نتيجة هجوم الاحتلال التركي على سري كانيه، ومع توجههم إلى المدن الأخرى في شمال وشرق سوريا ومخيمي واشوكاني وسري كانيه اللذين افتتحتهما الإدارة الذاتية، استكمل الطلبة تعليمهم.

وافتتحت هيئة التربية والتعليم في شمال وشرق سوريا، مدرستين في مخيم واشوكاني ومدرستين في مخيم سري كانيه ورفدتها بالمستلزمات الضرورية ليستكمل الطلبة تعليمهم.

وحسب المجمع التربوي في المخيمين فإن عدد الطلبة في مخيم واشوكاني في المراحل الدراسية الثلاث (الابتدائية والإعدادية والثانوية)، يبلغ 2900 طالب في حين يبلغ عدد طلبة مخيم سري كانيه 3200 طالب.

وفي إطار التحضيرات للعام الدراسي، بدأ، إداريو المجمع التربوي في المخيمين، بتحضير وترتيب الأرشيف، بالتزامن مع الاستمرار في تسجيل الطلبة في المرحلة الابتدائية (الصف الأول)، وتجهيز الكتب لتوزيعها على الطلبة مع بدء الدوام المدرسي.

وحول الصعوبات التي يواجهها المجمع التربوي في المخيمين، أثناء التعليم، بيّن عضو لجنة المتابعة في المجمع التربوي للمخيمين، صالح الحميدي، أنهم يعانون من نقص حاد في عدد الشعب الصفية.

ويعتمد نظام التعليم في المخيمات على (نظام الأفواج)، حيت يبلغ عدد ساعات الدوام بالنسبة للمرحلة الابتدائية ساعتين في حين يتلقى طلبة المرحلتين الإعدادية والثانوية 4 ساعات من التدريس اليومي.

ولاستيعاب العدد الكامل للطلبة، يستعد المجمع التربوي لتجهيز مدرسة أخرى في كل مخيم، ليبلغ عدد المدراس في المخيمين 6 مدارس، بالتنسيق بين هيئة الشؤون والعمل وهيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وستكون المدرستان الجديدتان عبارة عن غرف مسبقة الصنع (كرافانات) من المقرر أن يتم تجهيزيها خلال أسبوع.

عضو لجنة المتابعة في المخيم أشار إلى أن كل الصعوبات التي يواجهها الطلبة، هي بسبب الاحتلال التركي الذي تسبب بتهجيرهم.

(سـ)

ANHA